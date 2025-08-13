LIFE NOW

Παιδικοί Σταθμοί - ΕΣΠΑ: Τελευταία ευκαιρία για τα vouchers

JTeam

13 Αυγούστου 2025

Παιδικοί Σταθμοί - ΕΣΠΑ: Τελευταία ευκαιρία για τα vouchers
Unsplash/Ashton Bingham
Όλες οι πληροφορίες

Έως και την Πέμπτη 14 Αυγούστου θα είναι ανοιχτή για αιτήσεις από όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ για τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, η συμμετοχή στους οποίους χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα. Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όλοι οι αιτούντες/σες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, κατά τη διάρκεια των ενστάσεων, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

Διάβασε τη συνέχεια στο insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα

TAGS

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

BEST OF LIQUID