Παιδικοί Σταθμοί - ΕΣΠΑ: Τελευταία ευκαιρία για τα vouchers

Όλες οι πληροφορίες

Έως και την Πέμπτη 14 Αυγούστου θα είναι ανοιχτή για αιτήσεις από όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ για τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, η συμμετοχή στους οποίους χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα. Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όλοι οι αιτούντες/σες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, κατά τη διάρκεια των ενστάσεων, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

Διάβασε τη συνέχεια στο insider.gr