Πέδρο Πασκάλ: Η καρδιά μας ανήκει στον Daddy

Ουσιαστικά η ζωή του άλλαξε ριζικά από το 2014, όταν η συμμετοχή του στο “Game of Thrones” τον έβγαλε από την αφάνεια κάποιων μικρών ρόλων -κυρίως σε σειρές, όπως το “Law and Order”- και τον μετέτρεψε από έναν ηθοποιό που με το ζόρι τα έβγαζε πέρα, σε ανερχόμενο σταρ με πολλές προτάσεις και θαυμαστές. Η χρονιά του, όμως, ήταν αναμφίβολα το 2023.

Η συμμετοχή του στη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία του HBO, “The Last of Us”, αλλά και στο "The Mandalorian" της Disney, τον ανήγαγε σε αγαπημένο “daddy” των νεότερων γενιών -λόγω της πατρικής φιγούρας που υποδύεται και στις δύο σειρές. Κι ενώ η τηλεόραση ήταν αυτή που τον έκανε σταρ -με ίσως πλέον αξιοσημείωτη στιγμή του στο σινεμά τη συμμετοχή στο “Wonder Woman 2”- η ώρα να κατακτήσει και τη μεγάλη οθόνη φαίνεται πως πλησιάζει.

Τώρα, ο Πέδρο Πασκάλ δεν περιμένει μόνο την απονομή των τηλεοπτικών βραβείων Emmy, ως ο Λατίνος ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες σε ένα χρόνο (εκτός από το “The Last of Us” είναι υποψήφιος και για το Saturday Night Live και το "Patagonia: Life on the Edge of the World”). Περιμένει επίσης την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, "Strange Way of Life" του διάσημου Ισπανού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ, με συμπρωταγωνιστή τον Ίθαν Χοκ, η οποία αναμένεται να βγει στις αμερικάνικες αίθουσες τον Οκτώβριο κι έχει ως θέμα την ιστορία δύο πιστολέρο που συναντιούνται ξανά μετά από πολλά χρόνια (κι είναι εμπνευσμένη από το “Brokeback Mountain”).

Και βέβαια υπάρχει και η νέα ταινία του Ίθαν Κοέν, “Drive Away Dolls”, που αναμένεται να βγει τέλος Σεπτεμβρίου, στην οποία συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον Ματ Ντέιμον, ενώ αναμένεται να τον δούμε και στο επικό σίκουελ του “Μονομάχου”, που ετοιμάζει ο Ρίντλεϊ Σκοτ. Καθόλου άσχημα για έναν ηθοποιό που μέχρι πριν από μερικά χρόνια τον σταματούσαν στο δρόμο φανς μόνο και μόνο για να τους βγάλει φωτογραφίες με διάσημους φίλους του, όπως η Σάρα Πόλσον, η οποία από το ξεκίνημα της καριέρας του τον ενίσχυε οικονομικά για να μπορέσει να επιβιώσει.