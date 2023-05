Βερμούδα στο Met Gala; Ο Pedro Pascal το έκανε και έγραψε ιστορία

Ο τολμών νικά, αρκεί να έχει γούστο

Θα πήγαινες με βερμούδα στο Met Gala; Αν η απάντησή σου είναι όχι, ο Pedro Pascal είναι εδώ για να σε διαψεύσει και να σου δείξει πως μπορείς να πας στο μεγαλύτερο event μόδας στον κόσμο με βερμούδα και να είσαι -πραγματικά- extreme στιλάτος!

Ο star του «The Last of Us» εμφανίστηκε στο Met Gala 2023 με θέμα «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» με ένα total κόκκινο look από τον οίκο Valentino. Με το που πάτησε το πόδι -το γυμνό του πόδι- στο κόκκινο χαλί, αμέσως αυτό το look απέκτησε μια θρυλική διάσταση.

splashnews.com

splashnews.com

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς; Τις στρατιωτικές μπότες; Το έντονο κόκκινο πανωφόρι με το ασορτί πουκάμισο; Τις «παλιομοδίτικες» κάλτσες του; Την λεπτή μαύρη γραβάτα του; Τα δαχτυλίδια του; Την βερμούδα, που ανέβηκε στο βάθρο; Τι;

Το look του Pedro Pascal ήταν μια όαση σε μια έρημο από βαρετά -η πλειοψηφία ήταν σίγουρα- ανδρικά looks. Ειδικά τον τελευταίο καιρό ο ηθοποιός μας ξαφνιάζει ευχάριστα με τις στιλιστικές επιλογές του, αλλά η χθεσινή ήταν αποκάλυψη και σίγουρα η καλύτερή του. Pedro, εμείς οι λάτρεις της μόδας, σε ευχαριστούμε!