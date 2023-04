Στο 3ο "Valentino Vintage project" οι συνεργασίες με second hand καταστήματα και σχολές μόδας αυξάνονται

Ο Valentino επεκτείνει τον αριθμό των συνεργατών του και των σχολών μόδας που εμπλέκονται, στο τρίτο Valentino Vintage project

Η πρωτοβουλία του Valentino Vintage project πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2021, όταν το brand ενθάρρυνε ιδιοκτήτες vintage κομματιών του οίκου να τα παραδώσουν σε επιλεγμένα καταστήματα second hand, σε αντάλλαγμα μιας καλής έκπτωσης στα φυσικά καταστήματα του Valentino για τη νέα συλλογή.

Την περασμένη χρονιά, ο ιταλικός οίκος πραγματοποίησε το δεύτερο Valentino Vintage project, προσφέροντας μια επιλογή από vintage Valentino κομμάτια και μερικά αρχειακά κομμάτια σε τέσσερα second hand καταστήματα, που συνεργάστηκε στο Μιλάνο, τη Νέα Υόρκη, το L.A. και το Τόκιο.

Τώρα το brand επεκτείνει την συνεργασία του με επτά vintage καταστήματα σε επτά πόλεις, το Madame Pauline στο Μιλάνο, το The Vintage Dress στο Τόκιο, το New York Vintage στη Νέα Υόρκη, το The Plaisir Palace στο Παρίσι, το Rellik στο Λονδίνο, το Recess στο L.A. και το Janemarch Maison στη Σεούλ.

Για την εξερεύνηση αρχειακών σχεδίων μόδας ως εργαλείο για την μελλοντική δημιουργικότητα και για την εμπλοκή νέων ταλέντων στην πρωτοβουλία, αυτή τη χρονιά ο Valentino συνεργάστηκε επίσης με το 1 Granary, μια λονδρέζικη πλατφόρμα εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας αφιερωμένη στα νέα ταλέντα, η οποία είναι γνωστή για την προσφορά της σε πόρους και ευκαιρίες μέσα από events και content, όπως επίσης και για την σύνδεση φοιτητών από 30 σχολές μόδας, τέχνης και design.

Προορισμένη να αξιοποιήσει την άνθηση της μεταπώλησης και της second hand αγοράς, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια αφοσίωση ανάμεσα στο brand και τους καταναλωτές του, το Valentino Vintage project είναι χτισμένο πάνω στο αυξανόμενο ενδιαφέρον του οίκου για βιωσιμότητα και περιβαλλοντικά θέματα.

Πηγή: WWD