Valentino Le Club Couture SS 2023: Τα clubs, οι φαντασιώσεις, τα χρώματα και ο ορισμός της Υψηλής Ραπτικής

Όταν ο καλύτερος κολορίστας της σύχρονης μόδας δημιουργεί μια συλλογή Υψηλής Ραπτικής επηρεασμένη από τα clubs, το αποτέλεσμα είναι καλύτερο από αυτό που φαντάζεσαι

Ο creative director του οίκου μόδας Valentino, Pierpaolo Piccioli, συνεχίζει την εξαιρετική δουλειά του, δηλαδή το να σπρώχνει τα όρια της υψηλής ραπτικής, με τη νέα του SS ‘23 couture συλλογή με όνομα «Le Club Couture», με το show να γίνεται κάτω από την Pont Alexandre III στο Παρίσι, στο underground Bridge Club.

«Είναι η ιδέα του club ως μέρος, όπου όλες σου οι φαντασιώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ένα μέρος όπου οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται μόνο να είναι όποιοι θέλουν, αλλά οι φαντασιώσεις τους μπορούν να τους μεταμορφώσουν σε οποιονδήποτε επιθυμούν. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σύγχρονο. Είναι η στιγμή, όπου αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να νιώσουν ελεύθεροι, να εκφραστούν. Η Υψηλή Ραπτική είναι πολιτισμός βασισμένος στη μόδα» είπε ο Pierpaolo Piccioli στη Vogue και ξαφνικά το μήνυμα είναι απόλυτα κατανοητό και εμφανές: «We’re here, we’re queer, get used to it» (είμαστε εδώ, είμαστε queer, οπότε συνηθίστε το), όπως έλεγαν στα '80s.