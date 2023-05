Met Gala 2023: Ωραία τα celeb looks, αλλά σταρ της βραδιάς ήταν μια κατσαρίδα

Η πραγματική μασκότ της βραδιάς ήταν μια αληθινή κατσαρίδα, που έφερνε βόλτες στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2023

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα event της χρονιάς, με τους πιο διάσημους celebrities να δίνουν το παρών, οπότε τα πάντα χτες το βράδυ στο Met Gala θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον, στην εντέλεια. Και ενώ θαυμάζαμε τα looks που ξεχώρισαν στο φετινό red carpet του Met Gala, το οποίο τιμούσε την κληρονομιά του Karl Lagerfeld, είχαμε ένα απρόοπτο συμβάν το οποίο, πώς να το πούμε, μας έφερε μια αηδία.

Νέα Υόρκη είναι αυτή άλλωστε και όλα θα έπρεπε να τα περιμένεις. Όπως για παράδειγμα, να εμφανιστεί μια (τεράστια) κατσαρίδα πάνω στο κόκκινο χαλί του φετινού Met Gala και να βολτάρει ανενόχλητη ανάμεσα στους καλεσμένους.

Παρά το γεγονός πως τα βλέμματα στράφηκαν στον Jared Leto, ο οποίος είχε μεταμφιεστεί στη γάτα του Karl Lagerfeld, Choupette, τελικά η πραγματική μασκότ της βραδιάς ήταν η κατσαρίδα που έδωσε επίσης το παρών, αν και τυχαία. Ένας φωτογράφος μάλιστα ήρθε αντιμέτωπος μαζί της, ενώ οι εικόνες και τα βίντεο που τη δείχνουν να κάνει βόλτες στο κόκκινο χαλί πληθαίνουν ώρα με την ώρα.

She is a icon, she is a legend, she is the moment https://t.co/bjAYlmML7M