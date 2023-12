Για τον Αλέξανδρο Κοντογεωργακόπουλο, η ειλικρίνεια είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής πράξης

Ο Αλέξανδρος Κοντογεωργακόπουλος, μιλά στο JennyGr για το τι του δίνει έμπνευση, ποιο είναι το όραμά του για το καλλιτεχνικό του έργο και γιατί το πάθος για δημιουργία είναι αυτό που κινεί την τέχνη

Είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου και καλλιτέχνης, με υπερπεδιακή ερευνητική και δημιουργική δράση στη σύγκλιση της Τέχνης με την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Tα καλλιτεχνικά του έργα σχετικά με μουσική, ηχητικές τέχνες, διαδραστικές τέχνες, ψηφιακή κατασκευή και πολυμέσα έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική. Μέσα σε όλα, είναι και συνιδρυτής του oneContinuousLab, ενός καλλιτεχνικού στούντιο που έχει όραμα να δημιουργήσει έργο που «θέτει πιο πολλά ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις και προκαλεί έντονες εμπειρίες πέρα από κάθε γλωσσολογική αναφορά».

Ο Αλέξανδρος Κοντογεωργακόπουλος αντλεί έμπνευση από τις αντιφάσεις. Θα μαγευτεί, όπως μας λέει, «από την υπέροχη κομψότητα των εξισώσεων του Maxwell στην Ηλεκτροδυναμική Θεωρία, από το βάθος και τη βαριά σιωπή ενός πίνακα του Rothko, την άγρια ομορφιά μιας κορυφής των Άλπεων ή τους διαπεραστικούς στοχασμούς του Καζαντζάκη». Για τον ίδιο, η ειλικρίνεια είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής πράξης, ενώ το πάθος για δημιουργία και η αγάπη να γνωρίσει κανείς τον κόσμο, είναι το «κλειδί» στην τέχνη.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο EDEN party, μπορείς να θαυμάσεις έργα του, όπως το 30000 selfies που αποτελεί ένα σχόλιο στο πώς αλληλεπιδρούν με το καλλιτεχνικό έργο του oneContinuousLab οι επισκέπτες του συγκεκριμένου event ή το Words Under Construction που βασίζεται σε προβληματισμούς του ίδιου, σε σχέση με τη γλώσσα και τη δημιουργία της.

Πώς έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε οποιαδήποτε μορφή τέχνης η ακαδημαϊκή σας πορεία καθώς και το ερευνητικό σας έργο;

Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό μου έργο είναι άμεσα συνυφασμένο με την καλλιτεχνική μου πρακτική. Ο συνδυασμός Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας που εμφανίζεται σε όλες τις εκφάνσεις τις δουλειάς μου, έχει αναμφίβολα καθορίσει το πώς βλέπω και αντιλαμβάνομαι γενικότερα τον κόσμο. Οδηγήθηκα στον κόσμο της τέχνης σαν δημιουργός, αρχικά μέσω της μουσικής μου παιδείας, και μετέπειτα μέσω της έρευνας που είχε δυνατή επιστημονική βάση και ακαδημαϊκή σκέψη.

Έχετε παρουσιάσει πολλά καλλιτεχνικά έργα σχετικά με μουσική, τις ηχητικές τέχνες, τις διαδραστικές τέχνες, την ψηφιακή κατασκευή, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε ως χώρα στο κομμάτι των ψηφιακών τεχνών; Ποια βήματα χρειάζεται να γίνουν ακόμα;

Οι Ψηφιακές Τέχνες στην Ελλάδα είναι λιγότερο ανεπτυγμένες σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρώπης. Εξαίρεση αποτελούν λίγες μεμονωμένες ομάδες καθώς και η ατομική προσπάθεια καλλιτεχνών που μάλλον στην πλειοψηφία έχουν σπουδάσει ή εργαστεί στο εξωτερικό ή σε κάποια πολύ συγκεκριμένα Πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα. Αυτός, είναι ένας και από τους λόγους άλλωστε που δημιουργήθηκε η σχολή Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου στο ΕΚΠΑ, όπου είμαι καθηγητής. Επίσης, το νεοσύστατο εργαστήριο - καλλιτεχνικός χώρος .wip (dot work in progress), που είμαι συνιδρυτής αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί μία κοινότητα και να έρθουν σε επαφή καλλιτέχνες και ερευνητές στην Ελλάδα που ασχολούνται με το σχετικό αντικείμενο.

Χρειάζεται, λοιπόν, μια συντονισμένη προσπάθεια από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάτι που ουσιαστικά πλέον έχει πάρει μια αξιόλογη μορφή, αλλά παράλληλα και την κοινότητα εκτός ιδρυμάτων που έχουν την ελευθερία να ελιχθούν στο κομμάτι της τέχνης εκτός πλαισίων και θεσμών.

Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο project το οποίο ξεχωρίζετε και θα θέλατε να μιλήσετε περισσότερο σχετικά με αυτό;

Μου είναι δύσκολο να επιλέξω ένα συγκεκριμένο project. Κάθε project έχει τη δική του δημιουργική διαδικασία, έρευνα, πειραματισμό και εννοιολογικό κομμάτι που απαντά στους προβληματισμούς, τόσο τους δικούς μου όσο και του συνεργάτη μου σε πολλά project, Οδυσσέα Κλεισσούρα, συνιδρυτή του oneContinuousLab. Από τα έργα που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο του EDEN ίσως θα διάλεγα το person:p3:sn λόγω της απλότητας και της αμεσότητας του.

Έχετε δημιουργήσει τα installations στο πλαίσιο του EDEN party για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα για αυτό;

Την Πρωτοχρονιά θα παρουσιαστούν δύο έργα που δημιουργήθηκαν το 2023. Το διακρατικό έργο 30000 selfies δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το EDEN και αποτελεί ένα σχόλιο στο πώς αλληλεπιδρούν με το καλλιτεχνικό έργο του oneContinuousLab οι επισκέπτες του συγκεκριμένου event. Το άλλο αλγοριθμικό έργο, με όνομα Words Under Construction βασίζεται σε προσωπικούς μου προβληματισμούς σε σχέση με την γλώσσα και τη δημιουργία της.

Είστε συνιδρυτής του καλλιτεχνικού εργαστηρίου oneContinuousLab. Ποιο είναι το όραμά σας σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο του καλλιτεχνικού έργου που παράγετε; Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από τη δουλειά σας;

To oneContinuousLab είναι ένα υπερπεδιακό καλλιτεχνικό-επιστημονικό στούντιο-εργαστήριο (transdisciplinary art-science studio-lab), το οποίο παράγει καλλιτεχνικό έργο και έρευνα που βασίζονται σε υπολογιστικά και φυσικά μέσα όπως ο ήχος, το φως, ο χώρος, η ύλη, το κείμενο και η κίνηση. Δημιουργεί καλλιτεχνικό έργο το οποίο διατρέχει ποικίλα δημιουργικά πεδία, ενώ παράλληλα συνεπαίρνεται από την πληθώρα των προσεγγίσεων και των κατανοήσεων.

Ίσως, πιο πολύ θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το γεφύρωμα πεδίων και προσεγγίσεων με αποτέλεσμα τη δημιουργία έργου που ελπίζουμε ότι θέτει πιο πολλά ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις και προκαλεί έντονες εμπειρίες πέρα από κάθε γλωσσολογική αναφορά.

Ο τομέας των ψηφιακών τεχνών εξελίσσεται διαρκώς. Εσείς, πώς παραμένετε «πιστός» στο καλλιτεχνικό σας όραμα, «αγκαλιάζοντας» παράλληλα τις τεχνολογικές εξελίξεις;

Είμαι πιστός στο καλλιτεχνικό μου όραμα γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η ειλικρίνεια είναι ουσιαστικά το πιο σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής πράξης.

Το «αγκάλιασμα» των τεχνολογικών εξελίξεων είναι δίκοπο μαχαίρι, διότι από τη μια δημιουργεί και ανανεώνει το καλλιτεχνικό μέσο και λεξιλόγιο του δημιουργού, αλλά από την άλλη μπορεί πολύ εύκολα να αποπροσανατολίσει. Είναι ελκυστικό να ακολουθήσει κανείς την τρέχουσα τεχνολογική ατζέντα των φορέων της τέχνης ή να αφήσει την κουλτούρα των τεχνολογικών gadgets να καθορίσουν την καλλιτεχνική του προσέγγιση. Προσωπικά, η σχέση μου με την τεχνολογία, εκτός από τη συναρπαστική πλαστικότητα που μου δίνει σαν «υλικό», είναι πιο κοντά στο ερευνητικό και το ακαδημαϊκό της κομμάτι.

Από πού αντλείτε έμπνευση;

Η σκέψη μου είναι ένα κράμα αντιφάσεων. Θα μαγευτώ από την υπέροχη κομψότητα των εξισώσεων του Maxwell στην Ηλεκτροδυναμική Θεωρία, από το βάθος και την βαριά σιωπή ενός πίνακα του Rothko, την άγρια ομορφιά μιας κορυφής των Άλπεων ή τους διαπεραστικούς στοχασμούς του Καζαντζάκη.

Ως καλλιτέχνης, ποιες συμβουλές θα δίνατε σε έναν νέο άνθρωπο που επιθυμεί να ξεκινήσει τη δική του πορεία στον τομέα των ψηφιακών τεχνών;

To how to πλέον υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θετικό. Η δυσκολία είναι να αναπτύξει κανείς την καλλιτεχνική του φωνή και να διαμορφώσει το καλλιτεχνικό του όραμα. Αυτό δημιουργείται με συνεχή έκθεση σε νέες εμπειρίες και ποικίλες καλλιτεχνικές δράσεις, με τη μελέτη διαφόρων θεματικών με ανοιχτό μυαλό και αγνή περιέργεια και με τη διάθεση για πειραματισμό και επικοινωνία. Σίγουρα, μια καλλιτεχνική σχολή βοηθά διότι γίνεσαι μέλος ενός γόνιμου οικοσυστήματος που όλα τα παραπάνω αποτελούν το περιβάλλον του.

Το πιο σημαντικό είναι να έχεις το πάθος για δημιουργία και την αγάπη να γνωρίσεις τον κόσμο που μας περιβάλει, ώστε μετά να κατασκευάσεις τους δικούς σου κόσμους στο πλαίσιο των ψηφιακών τεχνών, στην προκειμένη περίπτωση.



