Η Alexandra Sieti μίλησε στο JennyGr για την πρώτη της ανάμνηση στη μουσική, την τζαζ, αλλά και για το αν θα πήγαινε ποτέ Eurovision

Συγκροτημένη, δυναμική και ταυτόχρονα γλυκιά, rock και soulful είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα της Alexandra Sieti. Την γνωρίσαμε από τη συμμετοχή της στο The Voice, όπου ξεχώρισε με την χαρακτηριστική φωνή της: Αν την ακούσεις με κλειστά μάτια, θα νιώσεις πολλά συναισθήματα μαζί. Η χροιά της έχει νότες αισιοδοξίας που σε ταξιδεύουν. Πολλοί, δε, τής λένε πως τους θυμίζει τη φωνή της Amy Winehouse και της Janis Joplin, αλλά όπως λέει η ίδια «έχω πολύ δρόμο για να φτάσω εκεί».

Η Alexandra Sieti ήξερε από μικρό παιδί πως ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Άλλωστε, αγάπησε τη μουσική σε μικρή ηλικία. Η πρώτη της ανάμνηση στη μουσική είναι με τη μητέρα της που κάθε βράδυ τής έβαζε για να κοιμηθεί το «Όνειρο Απατηλό». Τα ακούσματά της ήταν RnB, rock, pop και hip hop, ωστόσο σπούδασε τζαζ, γιατί «είναι η βάση της ποπ μουσικής».

Έχοντας κυκλοφορήσει τα τραγούδια «Winter» και «She’s A Lover», η Alexandra επέστρεψε με το «UNDER (The Word Love)», σε σύνθεση του Σέργιου Βουρδή. Το playful video clip (art direction: Δημήτρης Δρακούλης & Alexandra Sieti), φανερώνει επίσης τη διάθεσή της να αλλάζει διαθέσεις, να δοκιμάζει ήχους και να ακροβατεί πάνω στις δυνατότητες που τής δίνει το ταλέντο της.

Με αφορμή λοιπόν τη νέα της κυκλοφορία, αδράξαμε την ευκαιρία για να της κάνουμε λίγες ερωτήσεις για τα πρώτα της βήματα στη μουσική, την τζαζ, αλλά και για το αν θα πήγαινε ποτέ Eurovision.

Alexandra, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε τώρα;

Αυτή την περίοδο είμαι κυρίως στο στούντιο και προβάρω για τα live του καλοκαιριού, με πρώτη στάση φυσικά την Αθήνα στις 9 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Ετοιμάζουμε ένα πολύ soulful πρόγραμμα με summer vibes, αλλά και δυνατές συγκινήσεις! Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα έχουμε κι έναν πολύ special guest, καταπληκτικό και πολύ αγαπημένο τραγουδιστή, που δυστυχώς δε μπορώ να αποκαλύψω ακόμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι το κοινό θα ξετρελαθεί με αυτό το πάντρεμα!

Στη σκηνή αισθάνομαι μια ασφάλεια και μια δύναμη που μου βγαίνει μόνο εκεί, και μόνο όταν τραγουδάω.

Ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που έχεις από τη μουσική; Πότε συνειδητοποίησες ότι θέλεις να ακολουθήσεις αυτήν την πορεία;

Η πρώτη μουσική μου ανάμνηση ίσως είναι με τη μητέρα μου που κάθε βράδυ το «Όνειρο Απατηλό» για να κοιμηθώ. Αγάπησα τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, δε θυμάμαι καν πώς ξεκίνησε. Απλώς ζητούσα από τους γονείς μου να μου αγοράζουν cd και τα άκουγα μετά μανίας! Από μικρό παιδάκι έλεγα ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια, ήρθε όλο αυτό πολύ οργανικά, δεν το συνειδητοποίησα ακριβώς.



Και ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα;

Ως παιδάκι η μαμά μου με είχε πάει σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στην Θεσσαλονίκη, γιατί είχε αντιληφθεί αυτή την κλίση. Από τότε τραγουδούσα σε κάθε πιθανή ευκαιρία, αργότερα στο λύκειο έπαιξα σε μιούζικαλ και τα πρώτα λαηβ σε μαγαζιά ξεκίνησαν όταν ήμουν 18. Ήμουν στο ωδείο ακόμη, κάνοντας τζαζ τραγούδι και άρχισαν να με παίρνουν οι καθηγητές και παίζαμε σε τζαζ μπαρ της πόλης. Πολύ γρήγορα προέκυψε η πρώτη μου μπάντα όπου άρχισα να πηγαίνω προς την soul και τη funk. Το είδα σαν πάντρεμα της τζαζ με την ροκ και με κέρδισε.

Η τζαζ πότε μπήκε στα ακούσματά σου;

Η τζαζ ήρθε στη ζωή μου μέσω ενός μιούζικαλ που είχα παίξει στην τρίτη Λυκείου, το “Anything Goes”, σε μουσική του Cole Porter. Είχα σκοπό μόλις τελείωνα το σχολείο να ξεκινήσω φωνητική και δεν ήθελα να κάνω κλασικό τραγούδι. Τα ακούσματα μου ήταν RnB, rock, pop και hip hop, οπότε ήθελα να ασχοληθώ με τη σύγχρονη μουσική. Έτσι αποφάσισα χωρίς δεύτερη σκέψη να σπουδάσω τζαζ και όχι κλασικό, καθώς είναι η βάση της ποπ μουσικής.

Ποιος στίχος από τα τραγούδια σου αντιπροσωπεύει τη ζωή σου αυτή τη περίοδο;

“I don’t even no what I’m trying to say baby” από το “She’s a lover”, καθώς συνέβησαν πολλές αλλαγές στη ζωή μου τον τελευταίο καιρό και είμαι σε μια πολύ ιδιαίτερη φάση αναζήτησης.

Και ποιος στίχος από άλλο τραγουδιστή;

“I’m every woman” της Whitney Houston.

Πες μας το πιο κοινό πράγμα που λένε όλοι για τη φωνή σου.

Με έχουν συγκρίνει με κάποια μεγαθήρια του τύπου Amy Winehouse και Janis Joplin, πράγμα που τιμά ιδιαιτέρως αν και έχω πολύ δρόμο για να φτάσω εκεί.

Η σκηνή θα έλεγες ότι είναι το safe place σου;

Ναι στη σκηνή αισθάνομαι μια ασφάλεια και μια δύναμη που μου βγαίνει μόνο εκεί, και μόνο όταν τραγουδάω! Νιώθω μια αυτοπεποίθηση και μια άνεση να είμαι πιο θηλυκή, που δεν την έχω στην καθημερινή μου ζωή.

Όταν δεν είσαι στη σκηνή ή στο στούντιο, πώς περνάς τον χρόνο σου;

Έχω γίνει πολύ σπιτόγατα τον τελευταίο καιρό. Όταν δε θα βρεθώ με φίλους, μπορώ να κουκουλωθώ και να βλέπω σειρές που μου αρέσουν για ώρες!

Ποια στιγμή στην μέχρι τώρα καριέρα σου, όταν τη σκέφτεσαι χαμογελάς;

Όταν γνώρισα και αγκάλιασα την Beth Hart. Είχα την τιμή να ανοίξω την συναυλία της στην Αθήνα και να γνωρίσω από κοντά το είδωλο μου από τα 16.

Eurovision θα πήγαινες;

Θα πήγαινα με το σωστό κομμάτι. Είναι μεγάλη ευκαιρία για έκθεση στην Ευρώπη.

Αν θα μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω και να δώσεις μια συμβουλή στην αρχή της καριέρας σου, ποια θα ήταν αυτή;

Να μην σπαταλάς λεπτό.

Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που θα χρησιμοποιούσες για να περιγράψεις τον εαυτό σου;

Πιστή, αναβλητική, hates-drama-but-is-a-drama-queen! (Hahaha)