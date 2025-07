Νάταλι Γουντ: Η λαμπερή ζωή κι ο ανεξιχνίαστος θάνατος

Η Νάταλι Γουντ γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 20 Ιουλίου του 1938 στο Σαν Φρανσίσκο

Η ζωή της είχε διάρκεια μόλις 43 χρόνια, η καριέρα της σχεδόν 40. Η Νάταλι Γουντ δεν ήταν μόνο μια από τις τελευταίες αληθινές σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, διάσημη για την ομορφιά, το ταλέντο και το συναισθηματικό βάθος της στην οθόνη. Ήταν το κορίτσι που ενσάρκωσε τις ελπίδες, τους φόβους, τους έρωτες και τα δάκρυα μιας γενιάς. Ήταν η sweetheart, που μεγάλωσε μαζί με το κοινό, μέσα από ορισμένα από τα πλέον κλασικά και διαχρονικά έργα του αμερικανικού κινηματογράφου. Η αιώνια ωραία, που δεν γέρασε ποτέ, χάθηκε μυστηριωδώς στα σκοτεινά νερά της ακτής της Καλιφόρνια μια νύχτα του Νοέμβρη του 1981.

Ο θάνατος της από πνιγμό κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας με σκάφος στο Santa Catalina Island μαζί με τον σύζυγό της, Ρόμπερτ Βάγκνερ και τον τότε συμπρωταγωνιστή της, Κρίστοφερ Γουόκεν, παραμένει μια υπόθεση ανοιχτή: ήταν ατύχημα, δολοφονία, είχε εμπλοκή ο σύζυγος -όπως δεκαετίες μετά επιμένει να υποστηρίζει η αδερφή της- ή ο έτερος σταρ που ήταν παρών; Το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη βραδιά είναι το μεγάλο, άλυτο αίνιγμα, που επισκιάζει τη σύντομη, αλλά λαμπρή πορεία της στη μεγάλη οθόνη.

Το “θαύμα” της μικρής Νάταλι

Η Νάταλι Γουντ δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί που είχε μια συνηθισμένη παιδική ηλικία. Γεννημένη σαν σήμερα, στις 20 Ιουλίου του 1938 στο Σαν Φρανσίσκο από γονείς Ρώσους, υψηλής κοινωνικής τάξης, που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν (Νατάλια Ζαχαρένκο είναι το αληθινό όνομα της), είχε την πρώτη γνωριμία με τη μεγάλη οθόνη σε ηλικία τεσσάρων ετών. Μέλη κινηματογραφικού συνεργείου πρόσεξαν το χαριτωμένο κοριτσάκι κι αμέσως ήρθε η πρόταση για συμμετοχή στην ταινία “The Moon Is Down” (πάνω στο ομότιτλο βιβλίο του Τζον Στάινμπεκ).

Σύντομα πρόσεξαν κι άλλοι την έλξη που η χαριτωμένη μικρή ασκούσε στον φακό. Στα εφτά της έπαιξε τον πρώτο μεγάλο ρόλο της στην ταινία “Tomorrow is Forever” απέναντι στον Όρσον Ουέλες, ο οποίος χρόνια μετά είχε πει για εκείνη: “Θυμάμαι τη μικρή Νατάλια. Ήταν τόσο καλή που με τρόμαζε”. Στα οκτώ έγινε ένα από τα πλέον διάσημα παιδιά της εποχής, με τη συμμετοχή της στο κλασικό και σταθερό στις λίστες με τις τοπ Χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών “Θαύμα της 34ης Οδού”(Miracle on 34th Street).

Τα χρόνια που ακολούθησαν, συνέχισε να παίζει τη χαριτωμένη κόρη κορυφαίων ονομάτων της εποχής (από τον Τζέιμς Στιούαρτ μέχρι τη Μάργκαρετ Σάλιβαν), συμμετέχοντας ως παιδί συνολικά σε 20 ταινίες. “Πέρασα μεγάλο μέρος της παιδικής μου ηλικίας με ενήλικους” είχε πει χρόνια μετά σε συνέντευξη της. “Ήμουν απομονωμένη, ντροπαλή και προσπαθούσα να κάνω ό,τι μου έλεγαν για να μην τους απογοητεύσω”.

Τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ μέχρι τα 25!

Σε αντίθεση όμως με τη συχνά κατακόρυφη πτώση της πορείας που διάγει ένα “παιδί θαύμα” όταν -νομοτελειακά- παύει πια να είναι παιδί, η Νάταλι Γουντ συνέχισε όχι απλώς να πρωταγωνιστεί ως έφηβη και νεαρή γυναίκα, αλλά και να προσθέτει κλασικούς τίτλους στο βιογραφικό της.

Στα 16 της πρωταγωνιστούσε απέναντι στον 24χρονο Τζέιμς Ντιν στο “Επαναστάτης χωρίς αιτία”, φτάνοντας στη πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ ένα χρόνο μετά συμπρωταγωνιστούσε με τον Τζον Γουέιν στο “The Searchers”.

Η ενηλικίωση τη βρήκε να δουλεύει με σκηνοθέτες όπως ο Ηλίας Καζάν (“Splendor in the Grass”), ο Ρόμπερτ Γουάιζ (“West Side Story”) και ο Ρόμπερτ Μάλιγκαν (“Love with a Proper Stranger”). Στα 25 ήταν ήδη μια καταξιωμένη ηθοποιός με κορυφαίες επιτυχίες στο ενεργητικό της και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ (η μοναδική που το έχει πετύχει).

Ο μεγάλος έρωτας και οι δύο γάμοι με τον Βάγκνερ

Η προσωπική της ζωή τραβούσε πάντα το ενδιαφέρον των media, καθώς περιλάμβανε φλερτ με ονόματα όπως ο Ντένις Χοπερ ή ο Έλβις Πρίσλεϊ. Το προγραμματισμένο από το στούντιο ραντεβού με τον Ρόμπερτ Βάγκνερ (που ήταν το εφηβικό της crush) την ημέρα που έκλεισε τα 18 οδήγησε σε ένα ρομαντικό όσο και θυελλώδη έρωτα.

Παντρεύτηκαν ένα χρόνο μετά τη γνωριμία τους, όμως χώρισαν το 1961, την εποχή που η Γουντ είχε ήδη συνάψει δεσμό με τον Γουόρεν Μπίτι, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα του “Splendor in the Grass” (ο δε Βάγκνερ απάντησε βγαίνοντας με την πρώην του Μπίτι, Τζόαν Κόλινς).

Το 1966 μετά τον χωρισμό με τον Μπίτι γνώρισε τον δεύτερο σύζυγο της, Βρετανό παραγωγό Ρίτσαρντ Γκρέγκσον, με τον οποίο έκανε μια κόρη, τη Νατάσα, το 1970 και χώρισε ένα χρόνο μετά. Λίγο μετά το διαζύγιο, ήρθε η επανασύνδεση κι ένας δεύτερος γάμος (τρίτος συνολικά) με τον Ρόμπερτ Βάγκνερ (1972). Δύο χρόνια μετά, γεννήθηκε η κόρη τους, Κόρτνεϊ.

Από τη στιγμή που έγινε μητέρα, η Γουντ άρχισε να κατεβάζει ταχύτητα στα επαγγελματικά της και να παίρνει αποστάσεις από τα κινηματογραφικά πλατό. Κι αν ως παιδί γύριζε ασταμάτητα τη μια ταινία μετά την άλλη, από τα 28 μέχρι τον θάνατο της στα 43, γύρισε μόλις πέντε ταινίες.

Η τραγική κρουαζιέρα των Ευχαριστιών

Τον Νοέμβριο του 1981, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία “Brainstorm”, που θα σηματοδοτούσε το come back της στη μεγάλη οθόνη, το ζευγάρι Γουντ και Βάγκνερ αποφάσισε να αξιοποιήσει το τριήμερο των Ευχαριστιών για μια μίνι κρουαζιέρα, συντροφιά με τον συμπρωταγωνιστή της Νάταλι, Κρίστοφερ Γουόκεν.

Το πρωί της 29ης Νοεμβρίου, κι ενώ ο Βάγκνερ είχε ενημερώσει από τα ξημερώματα το Λιμενικό πως η σύζυγος του, όπως και το μικρό φουσκωτό της θαλαμηγού είχαν εξαφανιστεί, βρέθηκε το άψυχο σώμα της σε μικρή απόσταση από το φουσκωτό. Αιτία θανάτου; Πνιγμός. Τα αυξημένα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα της, ενίσχυσαν τη θεωρία ενός τραγικού ατυχήματος. Κάποιοι μώλωπες στο σώμα και στα χέρια της άφησαν ευρύ πεδίο να αναπτυχθούν πάσης φύσεως σενάρια…

Τα ερωτήματα ήταν πολλά, καθώς κανείς από τους τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος (οι δύο ηθοποιοί και ο skipper) δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς η Γουντ βρέθηκε στη θάλασσα. Κατά την εκδοχή του Βάγκνερ, μετά το δείπνο, η παρέα επέστρεψε στο σκάφος, όπου ακολούθησε μια ένταση με τον Γουόκεν σχετικά με κάποια σχόλια που έκανε για την καριέρα της Νάταλι. Εκείνη, λέει, είχε ήδη πάει στην κρεβατοκάμαρα. Όταν αργότερα ο Βάγκνερ πήγε να τη βρει, είχε εξαφανιστεί από το σκάφος.

Μια υπόθεση, που παραμένει ανεξιχνίαστη

Η αστυνομία κατέληξε στην εκδοχή του ατυχήματος υπό άγνωστες συνθήκες. Στα απομνημονεύματα του, που κυκλοφόρησαν το 2008, ο Βάγκνερ υποστηρίζει ότι η Γουντ γλίστρησε από το σκάφος, την ώρα που προσπαθούσε να δέσει καλύτερα τη βάρκα. “Υπάρχουν μόνο δύο πιθανότητες” αναφέρει. Είτε προσπαθούσε να πάρει το φουσκωτό για να απομακρυνθεί από τον καβγά ή προσπαθούσε να το δέσει πιο σφιχτά, γιατί έκανε θόρυβο και την ενοχλούσε. Είναι όμως όλα εικασίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς βρέθηκε στο νερό…”.

Ανάλογη ήταν και η θέση του Γουόκεν, που πολύ σπάνια μιλάει για εκείνη τη νύχτα. Σε συνέντευξη στο People το 1986 στήριξε την εκδοχή του ατυχήματος δηλώνοντας: “Δεν ξέρω τι συνέβη, το μόνο που ξέρω είναι ότι γλίστρησε και έπεσε στο νερό. Ήταν τρομερό, πραγματικά…”.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2011 όταν ο skipper Ντένις Ντέιβερν, κατέθεσε ότι είχε αποκρύψει από τις αρχές ότι ακριβώς πριν την εξαφάνιση της ηθοποιού είχε προηγηθεί ένας έντονος καβγάς με τον σύζυγο της, ο οποίος κρίθηκε από την αστυνομία ως “person of interest”.

Το 2022, ο ηθοποιός απαλλάχθηκε από την κατηγορία της εμπλοκής από τον Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο οποίος κατέληξε: “Όλα τα στοιχεία στην υπόθεση Νάταλι Γουντ έχουν εξαντληθεί. Εάν προκύψουν στο μέλλον πρόσθετα στοιχεία, θα τεθούν προς διερεύνηση. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή κι ανεξιχνίαστη”.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ιατροδικαστική έρευνα του διάσημου “ιατροδικαστή των σταρ” dr. Noguchi, η Γουντ έπεσε κατά λάθος στο νερό, κρεμάστηκε στη βάρκα (που είχε γρατζουνιές στα πλαϊνά της), όμως δεν μπόρεσε να ανέβει, γιατί τη βάρυνε το μουσκεμένο μπουφάν της.

“Θα έδινε τη ζωή του για εκείνη”

Την άποψη ότι ο Βάγκνερ είναι υπεύθυνος για τον θάνατο της Νάταλι στήριζε και συνεχίζει να στηρίζει η μικρή αδερφή της, Λάνα Γουντ, η οποία από την αρχή ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πλησίαζε μόνη της τη λέμβο μέσα στη νύχτα, καθώς είχε φοβία με τα σκοτεινά νερά.

Αντιθέτως, οι κόρες της, Νατάσα και Κόρτνεϊ, ποτέ δεν έπαψαν να υποστηρίζουν με θέρμη ότι ο Βάγκνερ δεν είχε καμία σχέση με τον θάνατο της μητέρας τους. Η μεγαλύτερη, επίσης ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Γκρέγκσον, η οποία ήταν 11 χρονών την εποχή της τραγωδίας, αν και δεν είναι βιολογικό παιδί του Βάγκνερ, μεγάλωσε μαζί του. Εξακολουθεί να έχει στενή σχέση με τον σήμερα 95χρονο ηθοποιό και ποτέ δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνει ότι δεν είχε καμία σχέση με τον θάνατο της μητέρας της.

“Είναι εντελώς εξωφρενικό και απαράδεκτο” δήλωσε το 2020 σε συνέντευξη της στο People “ότι κάποιοι έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο αφήγημα για τον μπαμπά μου και τη νύχτα που πέθανε η μαμά μου. Ξέρω ότι αν η μητέρα μου βρισκόταν σε δύσκολη θέση, θα έδινε και τη ζωή του για εκείνη. Το ξέρω τόσο καλά, όσο ξέρω και το όνομα μου”.

Η Γκρέγκσον ήταν η παραγωγός του ντοκιμαντέρ του HBO, “Natalie Wood: What Remains Behind”, το οποίο προσπάθησε προσπάθησε να φωτίσει μέσα από προσωπικές στιγμές ποια ήταν η Νάταλι Γουντ πίσω από τη λάμψη της σταρ, ως γυναίκα, ως σύζυγος, ως φίλη, ως μητέρα. Γιατί “...υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για το το θάνατο της, που οι άνθρωποι ξεχνούν τι υπήρξε στη ζωή της. Ήταν μια γυναίκα που πάλεψε, που αγάπησε κι αγαπήθηκε. Ήταν απλή, ανθρώπινη, γενναία, ερωτευμένη κι ευτυχισμένη…”.