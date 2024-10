4 πράγματα που κάνουν πάντα οι έξυπνοι άνθρωποι για να πετύχουν στη δουλειά τους

Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η οικοδόμηση μιας πετυχημένης καριέρας, δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο σκληρά εργάζονται

Εάν παρακολουθήσεις μία και μόνο μέρα τους συναδέλφους σου στη δουλειά, σίγουρα θα βρεις πολλούς που καταβάλλουν τη μισή προσπάθεια σε σχέση σε σένα, αλλά λαμβάνουν πάντα όλη την αναγνώριση και την προσοχή, απλώς και μόνο επειδή μιλούν πολύ περισσότερο από ό,τι εσύ. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλούς εταιρικούς χώρους εργασίας, τείνει να δίνεται έμφαση στο ποιος μιλάει περισσότερο και αυτό ονομάζεται «babble hypothesis».

Πολλές έρευνες, έχουν αποδείξει πως εκείνοι που μιλούν πολύ μπορεί να έχουν περισσότερες πιθανότητες να θεωρηθούν ως «υλικό ηγεσίας», ανεξάρτητα από την ποιότητα των ιδεών τους. Προφανώς, εάν θεωρείς τον εαυτό σου διακριτικό και εσωστρεφή, αυτή η πραγματικότητα μπορεί να είναι απογοητευτική.

Στο βιβλίο «Smart, Not Loud: How to Get Noticed at Work for All the Right Reasons», η Τζέσσικα Τσεν, συγγραφέας και επιχειρηματίας, επιχειρεί να διδάξει τους έξυπνους επαγγελματίες πώς να πετυχαίνουν στην εργασία τους, να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση και να αναδεικνύουν την ιδιοφυΐα τους, χωρίς να είναι φλύαροι ή εγωκεντρικοί. Γιατί οι πιο έξυπνοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η οικοδόμηση μιας πετυχημένης καριέρας, δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο σκληρά εργάζονται, αλλά και με το να μπορούν να εστιάζουν την ενέργειά τους στα πράγματα που αποδίδουν στην πράξη.

Ακολουθούν τα τέσσερα πράγματα που κάνουν πάντα οι έξυπνοι άνθρωποι για να πετυχαίνουν στη δουλειά τους.

Δεν περιμένουν, αλλά πράττουν

Μερικές φορές μπορεί να συγκρατείς τον εαυτό σου από το να πει αυτό που σκέφτεται, επειδή πιστεύεις ότι δεν έχει αξία. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, μπορεί να πηγάζει από τις υψηλές προσδοκίες, από την ανάγκη να είσαι τέλειος ή την επιθυμία να έχεις όλες τις πληροφορίες, πριν πεις κάτι. Αλλά αυτό που είναι «χαζό» για σένα, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ιδιοφυές για κάποιον άλλο. Με άλλα λόγια, το τι είναι πολύτιμο, είναι υποκειμενικό. Μην απορρίπτεις ή υποβαθμίζεις τις σκέψεις σου.

Ζητούν αυτό που θέλουν

Είναι εύκολο να αισθάνεσαι ότι η καταπληκτική δουλειά σου θα πρέπει να «μιλάει» από μόνη της. Αλλά αν θέλεις να πετύχεις τη μεγάλη προαγωγή, να μπεις σε εκείνο το πολυπόθητο έργο ή να ακολουθήσεις μια καινοτόμο ιδέα, πρέπει να το ζητήσεις. Μην υποθέτεις ότι ο διευθυντής σου θα ξέρει τι σε ενδιαφέρει. Οι έξυπνοι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στο να ζητούν αυτό που θέλουν, και το κάνουν πάντα με τακτ.

Πιέζουν, όταν χρειάζεται

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να πετύχεις στη δουλειά σου, είναι να αποκτήσεις άνεση στο να «κάνεις κύκλους» με τους ανθρώπους. Για πολλούς από εμάς, αυτό μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε αμήχανα, επειδή δεν θέλουμε να θεωρηθούμε πιεστικοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι γνωρίζουν πως η παρακολούθηση είναι μέρος της διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να διασφαλίσεις ότι θα παραμείνεις στην κορυφή.

«Γιορτάζουν» τις νίκες τους

Για πολλούς από εμάς, το να γιορτάζουμε τις νίκες των ανθρώπων που μας ενδιαφέρουν - όπως οι φίλοι και η οικογένεια - μοιάζει φυσικό. Αλλά όταν πρόκειται να γιορτάσουμε την καταπληκτική δουλειά που κάνουμε εμείς, μερικές φορές το αφήνουμε να περάσει στα ψιλά, επειδή δεν θέλουμε να θεωρηθούμε εγωκεντρικοί. Ωστόσο, οι έξυπνοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η ανάδειξη της συνεισφοράς τους μπορεί να ξεκλειδώσει μεγαλύτερες ευκαιρίες στη δουλειά.