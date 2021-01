H 22χρονη κόρη του Paul Walker με το ιδιαίτερο πρόσωπο έκανε το ντεμπούτο της ως μοντέλο

Η Meadow ήταν 14 ετών το 2013 όταν συνέβη το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα της, τον ηθοποιό Paul Walker. Ο γοητευτικός πρωταγωνιστής της σειράς "The Fast and the Furious", Paul Walker, έφυγε από τη ζωή μετά από δυστύχημα με την porsche του, και συγκλόνισε τον κόσμο. Τότε ο Paul βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του.

H Meadow Walker, η κόρη του είναι σήμερα 22χρονών και κάνει το ντεμπούτο της ως μοντέλο και μάλιστα στην καμπάνια του brand Proenza Schouler. Η Meadow με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφέρει από το πρότυπο του μοντέλου που επικρατεί σήμερα, καθώς η ομορφιά της είναι σπάνια και η εικόνα που αποπνέει είναι σοβαρή και sophisticated.

H εντυπωσιακή νεαρή κοπέλα έχει υπογράψει συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων DNA Models από το 2017 και η φωτογράφιση της για την καμπάνια της Pre-Fall 2021 συλλογής είναι η πρώτη της μεγάλη συνεργασία.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, το ανερχόμενο μοντέλο έγραψε: "Είμαι απίστευτα ευγνώμων σε όλους όσοι με έχουν στηρίξει και πίστεψαν σε εμένα. Σας ευχαριστώ Jack McCollough και Lazaro Hernandez [σ.σ. οι σχεδιαστές της Proenza Schouler] που μ' εμπιστευθήκατε για να μοιραστώ τις εικόνες από τη συλλογή με τον κόσμο. Ευχαριστώ το πρακτορείο μου που με καθοδηγεί σε κάθε μου βήμα".

Παράλληλα με το modeling, η Meadow ασχολείται με το ίδρυμα Paul Walker, το οποίο δημιουργήθηκε στη μνήμη του πατέρα της και προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές και ερευνητές που ασχολούνται με θαλάσσιες μελέτες. O οίκος αναφέρει ότι η pre-fall 2021 συλλογή Proenza Schouler "υποστηρίζει έναν τρόπο ντυσίματος που είναι ελεύθερος από αχρείαστες πολυπλοκότητες, ενώ την ίδια στιγμή τιμά τη χαρά του να ντύνεται κανείς με όλη την αίγλη του αισθησιασμού, των υλικών και της απλότητας, αποτελώντας ένα αντίδοτο στις προκλήσεις των καιρών που ζούμε".

