H διάσημη fashionista Camille Charrière παντρεύτηκε και το look της ήταν εντυπωσιακό

Η Camille Charrière και ο σκηνοθέτης François Larpin, παντρεύτηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε μία λιτή τελετή με την οικογένεια τους και μερικούς φίλους. Η δημιουργός του podcast No Filter, Camille Charriere, είπε «I do», και μοιράστηκε μερικές όμορφες φωτογραφίες στο Instagram, στο πλάι του συζύγου της πλέον, François Larpin. Η διάσημη Λονδρέζα Infuencer που φημίζεται για το «παριζιάνικο» στιλ ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές κομψές νύφες που έχουμε δει. Όχι πως δεν το περιμέναμε, αλλά τόσο το νυφικό σύνολο όσο και το χτένισμα της ήταν εντυπωσιακά.

Το στιλ της χαρακτηρίζεται από μίνιμαλ και θηλυκές επιλογές με μια δόση αισθησιασμού. Η ίδια φιλοσοφία δεν θα μπορούσε παρά να χαρακτηρίζει και το νυφικό φόρεμα της. Λευκό, με λαιμόκοψη, τονισμένη μέση και puffy sleeves, το φόρεμα της ήταν ημιδιάφανο και κεντημένο με κρύσταλλα. Το κομψό wedding dress είχε την υπογραφή του οίκου Celine.

Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε κύματα από τον Laurent Philippon, ενώ ήταν στολισμένα με μικροσκοπικά λευκά πέταλα.

Ποια είναι η Camille Charrière

Η Camille Charrière είναι μια από τις κορυφαίες Influencers της βιομηχανίας της μόδας σύμφωνα με το Business Of Fashion που, η οποία έχει συνεργαστεί με brands όπως οι Chloé, Mango, H&M, Tommy Hilfiger και Harrods.

Γεννημένη από Αγγλίδα μητέρα και Γάλλο πατέρα, η Charrière μεγάλωσε στο Παρίσι σε ένα σπίτι γεμάτο διανοούμενους. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική στο Πανεπιστήμιο Nanterre του Παρισιού, μετακόμισε στο Λονδίνο. Ωστόσο, η θέση της στα νομικά και οικονομικά δε κράτησε πολύ παραιτήθηκε το 2010 για να κάνει τη βουτιά στη μόδα.

Το blog της, Camille, Over the Rainbow – το παράλληλο σύμπαν που χρησιμοποίησε για να ξεφύγει από την ρουτίνα της πόλης – την οδήγησε στο ρόλο της editor στο Net-a-Porter και αργότερα στο Matchesfashion.com. Γρήγορα τράβηξε την προσοχή με το αβίαστο γαλλικό στιλ της και τα looks της που συνδυάζουν ανερχόμενους σχεδιαστές και luxury brands, καθώς και την ειλικρίνειά της σχετικά με την πραγματικότητα του blogging.

Σίγουρα κάπου την έχετε δει. Η Charrière έχει εμφανιστεί στις σελίδες της Vogue, του ELLE, των New York Times και Wall Street Journal. Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στην καμπάνια «Almost French» του Reformation και επιλέχθηκε από το Mango ως ένα από τα #MangoGirls της μάρκας.