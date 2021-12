Η φούστα της Carrie Bradshaw που κάνει επικό come back στη μόδα

Η Carrie Bradshaw επιστρέφει στις οθόνες μας και μαζί πολλά iconic looks της

Η Carrie Bradshaw επιστρέφει στις οθόνες μας και έτσι πολλά από τα signatures της γκαρνταρόμπας της αναβιώνουν και μάλιστα γρήγορα. Ένα από τα iconic κομμάτια που έχει συνδεθεί με τον χαρακτηρα του Sex & The City -πλέον Αnd Just Like That- είναι η tutu skirt, δηλαδή η φούστα από τούλι.

Την μίνι και λευκή tutu είχε βρει η Patricia Field για 5 $. H Carrie την φορούσε με ένα ροζ φανελάκι και ψηλοτάκουνα. Στη σεζόν έξι, όταν η Carrie μετακόμισε στο Παρίσι με τον Αλεξάντρ Πετρόφσκι, η φούστα της μπαλαρίνας επέστρεψε για την τελευταία σκηνή, όπου ξαναβρίσκεται με τον Mr Big. Για την ακρίβεια ήταν μια τούλινη φούστα μέχρι το γόνατο σε απόχρωση του φασκόμηλου.

H tutu επέστρεψε στo reboot της σειράς And Just Like That, καθώς η Sarah Jessica Parker εθεάθη με λευκή τούλινη φούστα μέχρι τους αστράγαλους. Επιστρέφει επίσης στις γκαρνταρόμπες μας, μέσαα από στις συλλογές γνωστών fashion brands όπως το Arket και το Raey.

Τo στιλ της Carrie ήταν και να παραμένει επιδραστικό και εμείς ονειρευόμαστε ήδη ρομαντικά σύνολα με tutu skirts, έχοντας δει μόνο τα δύο πρώτα επεισόδια.

Raey

Raey

Swing

Arket

Alexander McQueen