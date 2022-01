Rawr-ing 20s: H άνοδος και επιστροφή των Emo

Ο λόγος πίσω από την άνοδο της υποκουλτούρας

Από τη viral επιτυχία του When We Were Young Festival μέχρι τους μουσικούς Lil Huddy και Machine Gun Kelly, η κουλτούρα των Emo είνα δημοφιλής στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα αλλά γιατί; Αφορμή είναι το When We Were Young Festival, ένα μουσικό φεστιβάλ που έχει προγραμματιστεί για τoν ερχόμενο Οκτώβριο στο Las Vegas, με ένα πραγματικά εντυπωσιακό lineup.

Την περασμένη εβδομάδα, οι παλιοί emo από τις περασμένες δεκαετίες έπεσαν σε φρενίτιδα όταν μια αφίσα του φεστιβάλ έγινε viral στο διαδίκτυο για τη ένωση σχεδόν όλων των διάσημων pop-punk και emo συγκροτημάτων των δύο τελευταίων δεκαετιών. Από τους Paramore και My Chemical Romance ως headliners, και με τους Avril Lavigne, Bright Eyes, Bring Me the Horizon και A Day to Remember να παίζουν μαζί. Το When We Were Young Festival –όπως υποδηλώνει το όνομα του - μας γυρνά χρόνια πίσω, στην εποχή του Myspace, του Limewire και των στενών τζιν.

Μαύρα εφαρμοστά τζιν, ασύμμετρα κουρέματα, piercing και πολλές φορές έντονο makeup είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του στιλ emo που βρίσκει τις ρίζες του στα 80s, όμως απέκτησε mainstream και global χαρακτήρα αρκετά χρόνια αργότερα. Ο όρος «emo» προέρχεται από την λέξη emotional, και περιέγραφε τότε την καταπιεσμένη νεολαία που επέλεξε να εκφραστεί μέσα από την dark αισθητική.

Το λεξικό του Cambridge περιγράφει το «emo» ως «ένα νεαρό άτομο που του αρέσει αυτή η μουσική, φορά κυρίως μαύρα ρούχα, συχνά νευρικό, ανήσυχο και δυστυχισμένο».

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η μόδα κάνει κύκλους, τα σημάδια επιστροφής των emo σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, δεν αποτελούν έκπληξη. Στην πραγματικότητα το emo δεν εξαφανίστηκε ποτέ πραγματικά. Υποβιβάστηκε στις γωνιές των εμπορικών κέντρων και των skate πάρκων των μεγαλουπόλεων και παρέμενε αδρανές μέχρι περίπου το 2019 όταν άρχισε να εισχωρεί στη συνείδηση ​​της Gen Z μέσω του TikTok και Discord . Καλωσορίστε τα rawr-ing 20s.

Η δημοτικότητα των TikTokers Lil Huddy και Jaden Hossler έχει φέρει emo στο mainstream, ενώ η είσοδος της OG emo Avril Lavigne στην πλατφόρμα ενθουσίασε τους fans. Στο Tiktok, το hashtag #emo έχει 11,6 δισεκατομμύρια προβολές, με βίντεο που περιλαμβάνουν τα πάντα, από μεταμορφώσεις #scenequeen μέχρι tutorials και παιχνιδιάρικα challenges.

Mια σειρά από σύγχρονους καλλιτέχνες που κάνουν δυναμική είσοδο στα charts όπως οι YUNGBLUD και Machine Gun Kelly, διαμορφώνουν την μοντέρνα εκδοχή του στιλ με τις τολμηρές και avant garde εμφανίσεις τους. Την ίδια στιγμή το love story του δεύτερου με τo είδωλο των 00s Μeghan Fox - oι οποίοι πρόσφατα αρραβωνιάστηκαν και στη συνέχεια ήπιαν ο ένας το αίμα του άλλου- ενισχύει ακόμα περισσότερο την εμμονή της μόδας με την υποκουλτούρα των Emo.

Το γεγονός ότι οι emo επιστρέφουν, σχετίζεται με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο αυτή την στιγμή. Η μόδα και η ομορφιά αποκτούν φωνή και περνούν όλο και πιο ηχηρά μηνύματα με το δικό τους τρόπο κάνοντας statement.

Εμβαθύνοντας, η αναγέννηση του mall-punk έχει τις ρίζες της σε πλατφόρμες όπως το Discord και το Soundcloud. Περιγραφόμενο ως ο ήχος για έναν κόσμο μετά την πανδημία, το είδος της hyperpop άρχισε να αναπτύσσεται πλήρως το 2020 καθώς οι νέοι βρήκαν παρηγοριά στις διαδικτυακές κοινότητες κατά τη διάρκεια του lockdown. Τα ονόματα των τραγουδιών είναι γραμμένα με πεζά γράμματα, που θυμίζουν διαδικτυακούς πίνακες μηνυμάτων και τα γραφικά χαμηλής ανάλυσης παραπέμπουν στις βασίλισσες της σκηνής του Myspace.

Για την Gen Z, η οποία μεγάλωσε πειραματιζόμενη με την έκφραση του φύλου, η ρευστότητα της αισθητικής emo είναι το κατάλληλο εκφραστικό μέσο.

Η Gen Z είναι πιο ανοιχτή στον πειραματισμό, επηρεασμένη από σε μεγάλο βαθμό από τα social media. Στην ψηφιακή εποχή, η έκθεση σε κάθε στιλ είναι πιο εύκολη μέσω εφαρμογών όπως το Tiktok, στις οποίες διαμορφώνονται τεράστιες κοινότητες μόδας. Αυτό διευκολύνει το Gen Z να διαμορφώσει το στιλ της και να εκφράσει την ταυτότητα της ελεύθερα.

Παρόμοια με την επιστροφή του indie sleaze, η ξαφνική έκρηξη της αισθητικής emo των late 90s μοιάζει σαν το λογικό επόμενο βήμα στην πολιτιστική μας εμμονή με τη νοσταλγία. Επομένως, δεν είναι περίεργο που βλέπουμε νέους ανθρώπους να προσεγγίζουν υποκουλτούρες του παρελθόντος, όταν το μέλλον είναι ιδιαίτερα αβέβαιο.