H Rihanna παραδίδει μαθήματα Y2K στιλ με το τελευταίο της pregnancy look

She did it again: Το τελευταίο look της Rihanna ήταν ο ορισμός του Y2K στιλ

Αφού η Rihanna ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με ένα vintage look Chanel, οι λάτρεις της μόδας ήξεραν θα άλλαζε το maternity style για πάντα.

Η τραγουδίστρια δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει τους πάντες με το εξαιρετικό street style ντύσιμό της με πολυτελή κοσμήματα και χαλαρά κομμάτια, έτσι οι θαυμαστές ήξεραν ότι τα looks της μέλλουσας μαμάς θα ήταν εξίσου εντυπωσιακά. Μετά την sexy εμφάνιση στα μαύρα με midrif top και leggings, η Rihanna επιστρέφει για να μας δείξει τι σημαίνει Y2K οutfit.

Η επισχειρηματίας πήγε για δείπνο στο Giorgio Baldi στη Σάντα Μόνικα και φόρεσε χαμηλοκάβαλο τζιν παντελόνι σε baggy γραμμή, cropped top σε απόχρωση της καραμέλας που αποκάλυπτε και πάλι την κοιλιά της και έδενε στο στήθος και ένα εντυπωσιακό γούνινο πανωφόρι που συνδύαζε το denim με τα animal prints. Το συνδύασε με την denim Dior Saddle bag της, snakeskin lace up ψηλοτάκουνα πέδιλα και καπέλο.

Kάπως έτσι παρέδωσε μαθήματα Y2K στιλ.

Οι τάσεις που επιστρέφουν φέτος από τα 00s είναι πολλές και είναι αδύνατον να μην μας φέρουν νοσταλγία. Στο παρελθόν φορέσαμε τις περισσότερες από αυτές και τώρα βλέπουμε να επιστρέφουν θριαμβευτικά και να φοριούνται από τις εκροσώπους της Gen Z, αλλά και Μillenials όπως η Rihanna σε looks που θαυμάζουμε.

Butterfly prints, τατουάζ χαμηλά στην μέση tooth gems, αλλά και σύνολα που θυμίζουν τις κούκλες που λατρέψαμε κορίτσια στο γυμνάσιο, τις Bratz, είναι μόνο μερικά από τα trends που χαρακτηρίζουν την μόδα του 2022.