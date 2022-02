H Rihanna μόλις απέδειξε πως το maternity style μπορεί να είναι ό,τι θέλεις εσύ να είναι

H Rihanna είναι ένα πραγματικό είδωλο της μόδας και της μουσικής και φυσικά δεν θα άφηνε το maternity style της στην τύχη. Μάλιστα μόλις το πήγε σε άλλο επίπεδο με μια απόλυτα sexy εμφάνιση.

Πριν λίγες ημέρες η Rihanna ανακοίνωσε την εγκυμοσύνης της: Ένα vintage πανωφόρι Chanel στο χρώμα της τσιχλόφουσκας, μερικές χρυσές αλυσίδες που κρέμονταν στην γυμνή φουσκωμένη κοιλιά της και η αγκαλιά του συντρόφου της, ήταν αρκετά για μια iconic εμφάνιση και ανακοίνωση των ευχάριστων νέων. Η στιγμή ήταν τόσο epic που μπορεί να συναγωνιστεί την ημέρα που η Beyonce ανακοίνωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη live στην σκηνή των VMAs το 2011 (και την δεύτερη με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση στο Instagram).

Το βράδυ της Κυριακής, η 33χρονη pop star πραγματοποίησε την πρώτη της έξοδο μετά την γνωστοποίηση των χαρμόσυνων νέων. Aπόλαυσε το δείπνο της σε εστιατόριο του Beverly Hills και οι παπαράτσι την απαθανάτισαν την ώρα που έμπαινε στο μαγαζί.

Η δισεκατομμυριούχος καλλιτέχνιδα απέπνεε σεξαπίλ και αυτοπεποίθηση με ένα total black σύνολο, το οποίο επιδείκνυε τη φουσκωμένη της κοιλιά. Φορούσε ένα χαμηλόμεσο, εφαρμοστό stirr up παντελόνι, το οποίο κολάκευε τους γλουτούς της, ενώ το look της απογειώθηκε με ένα ιδιαίτερο, σέξι cut-out top, που έδενε με midriff flossing στο μπροστινό μέρος και αποκάλυπτε το τατουάζ που έχει κάτω από το στήθος της. Ολοκλήρωσε το look της με κομψές, ψηλοτάκουνες γόβες και ένα ένα cropped bomber jacket, το οποίο φορούσε ανοιχτό.

Oι λαμπερές χρυσές αλυσίδες-κολιέ ήταν και πάλι εκεί να στολίζουν την κοιλιά της και να φωτίζουν το μαύρο σύνολο. Η Rihanna φορούσε μαύρα γυαλιά ηλίου με tiny φακούς και σκούρο μπορντό κραγιόν με glossy υφή πιυ έκανε τα χείλη της να φαίνονται πιο σαρκώδη. Τα μαλλιά της ήταν πλεγμένα σε κοτσιδάκια που αναδύονταν από ένα μαύρο balaclava.

Σύμφωνα με την Daily Mail, Rihanna και A$AP Rocky πρόκειται να παντρευτούν στην πατρίδα της Rihanna, τα Barbados, με την pop star να προτείνει στην 56χρονη Πρωθυπουργό των Barbadosa της Καραϊβικής Mία Μότλεϊ να γίνει η νονά του παιδιού τους!

Φιλικό πρόσωπο της 33χρονης μέλλουσας μητέρας δήλωσε στην ιστοσελίδα Sunday Mirror: «Η Rihanna είναι κολλημένη με τον A$AP Rocky. Έχουν σοβαρό δεσμό και η Rihanna κρατά την παράδοση. Σίγουρα θα παντρευτούν. Έχει πει στους φίλους της ότι θέλει να είναι μαζί του για πάντα και εκείνος έχει πει το ίδιο στους δικούς του για εκείνη. Δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πότε ακριβώς θα γίνει ο γάμος, αλλά δεν θα γίνει πριν γεννηθεί το μωρό. Πάντα ήθελε να παντρευτεί και ο A$AP είναι ο άνθρωπός της».

Άτομο από το φιλικό περιβάλλον της Riri τόνισε στο People: «Η Rihanna είναι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που θα γίνει μαμά. Της αρέσουν όλες οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Άλλωστε, στις πασαρέλες που διοργανώνει για το brand της, Savage X Fenty, επιλέγει συχνά έγκυες γυναίκες μοντέλα».

Όσο για τον Rocky πέρυσι, κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξής του στο αμερικανικό περιοδικό GQ δήλωσε: «Η Rihanna είναι η γυναίκα της ζωής μου».