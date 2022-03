To look της Victoria Beckham που αποδεικνύει πως ούτε εκείνη δεν έχει ανοσία στο Υ2Κ trend της μόδας

H Victoria βρέθηκε στο fashion show του οίκου Saint Laurent για το φθινόπωρο/χειμώνα 2022 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, παρέα με τον γιο της Romeo Beckham και έκανε color blocking.

Ίσως θυμάστε την εποχή που η Victoria Beckham φορούσε μόνο μαύρα και ουδέτερα ρούχα και ψηλά τακούνια. Φυσικά τα neutrals καταλαμβάνουν ακόμα μεγάλο μέρος της γκαρνταρόμπας της πρώην "Posh Spice". Η VΒ ήταν πάντα style icon και ακολουθούσε την εποχή της, όμως βλέποντας την εξέλιξη του στιλ της μέσα στα χρόνια, εύκολα καταλαβαίνει κανείς πόσο έχει αγαπήσει το χρώμα. Πλέον στις δημόσιες εμφανίσεις της επιλέγει συχνά έντονες χρωματικές αντιθέσεις και αποχρώσεις που πριν από μια δεκαετία δεν θα πιστεύαμε ότι θα φορούσε ποτέ. Και η τελευταία της εμφάνιση είναι απόδειξη του πόσο τολμηρό έχει γίνει το στιλ της.

Φόρεσε ένα έντονο βιολετί πουλόβερ με ένα κόκκινο vinyl παντελόνι και ασορτί γόβες στιλέτο. Το look ολοκλήρωνε ένα ψηλο updo της δεκαετίας του '90. Το παντελόνι, το οποίο είναι είναι από τo fashion brand της, μας θυμίζει την κόκκινη vinyl jumpsuit που φορούσε η Britney Spears στο μουσικό της βίντεο Oops!… I Did It Again. Αποδεικνύεται ότι ακόμη και η VB δεν έχει ανοσία στην επιστροφή του Y2K trend!