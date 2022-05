Graphic print dresses: Η τάση στα φορέματα που φέρνει την τέχνη στη γκαρνταρόμπα

Τα prints ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα florals φέτος με τους σχεδιαστές να συμφωνούν ότι τα μοτίβα το 2022 πρέπει να είναι graphic.

Αν κάτι αγαπάμε στην άνοιξη, είναι το γεγονός ότι μας δίνει την ευκαιρία να επιστρέψουμε στα αγαπημένα μας φορέματα, δροσερά και αέρινα -και το καλύτερο;- χωρίς πλέον να είναι απαραίτητο το καλσόν αλλά και τα ζεστά πανωφόρια. Ακόμα κι αν η θερμοκρασία δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί, απoλαμβάνουμε κάθε ριπή δροσερού ανέμου που κυματίζει το φόρεμα μας αφού ξέρουμε ότι ο ήλιος θα βγει την επόμενη κιόλας στιγμή για να μας ζεστάνει.

Έτσι η άνοιξη ανήκει στα φορέματα, όλων των ειδών και στιλ. Από κομψά και ευκολοφόρετα μίντι σε girly και τολμηρά μίνι και από κολακευτικά wrap φορέματα και shirt dresses σε αισθησιακά slips. Φυσικά το χρώμα επιστρέφει και αυτό στα φορέματα της σεζόν, παρέα με τα πιο εντυπωσιακά prints που τα κάνουν ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τα prints ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα florals φέτος με τους σχεδιαστές να συμφωνούν ότι τα μοτίβα το 2022 πρέπει να είναι graphic.

Rodarte, Βrandon Maxwell και Stella McCartney παρουσίασαν μια σειρά από φορέματα με ανατρεπτικά ψυχεδελικά patterns που σίγουρα κάθε άλλο παρά αδιάφορα περνούν.

Τα graphic prints όμως είχαν ισχυρή παρουσία και στις συλλογές Lanvin για την Άνοιξη και το Φθινόπωρο 2022. Ο γαλλικός οίκος χρησιμοποίησε ένα μείγμα από γεωμετρικά μοτίβα και τολμηρά άνθη. Και άλλοι σχεδιαστές γνωστοί για το παιχνίδι τους με τα μοτίβα, όπως ο Christopher John Rogers και ο Emilio Pucci, συνεχίζουν να μοιράζουν αισιοδοξία σε μορφή φορεμάτων.

Αν αναρωτιέστε πώς να τα συνδυάσετε για να δείχνουν κομψά, το κλειδί βρίσκεται όπως πάντα στην απλότητα. Καθώς τα φορέματα αυτά είναι ήδη bold και statement, εφαρμόστε τον κανόνα Less Is More στα υπόλοιπα κομμάτια του look. Aυτό σημαίνει απλές γραμμές σε παπούτσια και αξεσουάρ, σε ουδέτερες απόχρώσεις ή μία από αυτές που υπάρχουν στο μοτίβο.