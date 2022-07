Ο Robert Pattinson και η Suki Waterhouse χέρι-χέρι στη Νέα Υόρκη είναι ό,τι καλύτερο είδαμε σήμερα

Είναι μαζί από το 2018 και προτιμούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο Robert Pattinson και η Suki Waterhouse έδειχναν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ ενώ έκαναν μια χαλαρή βόλτα στη Νέα Υόρκη χέρι-χέρι.

Το ζευγάρι ήταν ντυμένο με χαλαρά outfits. O 36χρονος star του Batman φορούσε ναυτικό πουλόβερ το οποίο συνδύασε με ένα ιβουάρ σορτς, σκούρα παπούτσια και ένα μπορντό καπέλο. Η επί τέσσερα χρόνια σύντροφός του, η Suki, επέλεξε επίσης μια χαλαρή εμφάνιση, φορώντας ένα σκούρο ναυτικό φούτερ, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Το 30χρονο μοντέλο ήταν απλή και φυσική χωρίς καθόλου μακιγιάζ για την βόλτα με τον αγαπημένο της. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018 όταν εντοπίστηκαν να φιλιούνται στο Λονδίνο.

Τον Αύγουστο του 2018, πηγή είπε στο Us Weekly ότι το ζευγάρι έβγαινε για μήνες. Ο ηθοποιός είχε προηγουμένως σχέσεις με τη συμπρωταγωνίστριά του στο Twilight, Kristen Stewart και την τραγουδίστρια FKA Τwigs. Η Suki ήταν σε σχέση με τον Bradley Cooper για δύο χρόνια, ενώ έβγαινε για λίγο με τον James Marsden.

Εν τω μεταξύ, η ηθοποιός Suki κυκλοφόρησε πρόσφατα το ντεμπούτο άλμπουμ της με 10 κομμάτια I Can't Let Go, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν ήταν σίγουρη για το έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως είπε στο Variety: «Ήταν κάτι που ήθελα απεγνωσμένα να κάνω».

«Πιθανώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια καθώς δημιουργούσα αυτά τα single, υποθέτω ότι δοκίμαζα το δικό μου θάρρος και αν θα άρεσε ή όχι στον κόσμο».