Oι μεγάλες τσάντες επιστρέφουν: Από τη Zoë Kravitz στη Rihanna, οι celebrities συμφωνούν

Οι μεγάλες τσάντες αναμένεται να κυριαρχήσουν ξανά την επόμενη σεζόν

The bigger, the better φαίνεται ότι είναι το μότο που έχουν υιοθετήσει τα It-girls όσον αφορά τις τσάντες αυτή τη σεζόν. Με πολλές oversized τσάντες για να διαλέξετε – οι The Row, Saint Laurent και Chanel διαθέτουν μερικές από τις καλύτερες – ποιος μπορεί να τις κατηγορήσει;

Το καπιτονέ Icare του Saint Laurent έχει γίνει το αγαπημένο των Zoë Kravitz, Hailey Bieber και Bella Hadid. Χάρη στο ευρύχωρο μέγεθος και τον κλασικό αλλά μοντέρνο σχεδιασμό της, είναι η τέλεια τσάντα πόλης.

Επίσης, η Bella σπάνια αποχωρίζεται την στολισμένη με graffiti messenger bag του οίκου Chanel – έναν παλιό θησαυρό από τη συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2015 του Karl Lagerfeld. Το super model εθεάθη να κουβαλάει τα προσωπικά της αντικείμενα από show σε show στην εύχρηστη τσάντα ώμου. Η Rihanna είναι επίσης λάτρης των vintage αξεσουάρ της Chanel - πρόσφατα μάλιστα εμφανίστηκε με μια έντονη μοβ τσάντα σε στιλ βαλίτσας της δεκαετίας του '90.

Οι μεγάλες τσάντες από το Khaite και το The Row είναι επίσης δημοφιλείς, με την Rosie Huntington-Whiteley, την Kendall και Gigi, ανάμεσα στις πιο διάσημες θαυμάστριες τους. Ο Balenciaga είναι ακόμα ένας oίκος που δημιουργεί μεγάλες τσάντες για τις πελάτισσες του που χρειάζονται περισσότερο χώρο από ό,τι παρέχει η Le Cagole.

Οι μεγάλες τσάντες αναμένεται να κυριαρχήσουν ξανά την επόμενη σεζόν, δεδομένου ότι οι πρόσφατες συλλογές άνοιξη/καλοκαίρι 2023 προσέφεραν πολλές περισσότερες επιλογές.