Δημιουργήσαμε το ιδανικό outfit για τους φθινοπωρινούς σου καφέδες με φίλους

Το casual outfit που θα αναβαθμίσει τις φθινοπωρινές σου εμφανίσεις

Ο χρόνος μετά το γραφείο είναι πάντα πολύτιμος αφού έχουμε πολλή περισσότερη διάθεση να βγούμε έξω για έναν καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα με τους φίλους που έχουμε καιρό να δούμε και ειδικά τώρα που είναι φθινόπωρο και η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμη πιο cozy.

Mε τον ερχομό της νέας σεζόν, χρειαζόμαστε φυσικά και τα κατάλληλα outfits, για κάθε περίσταση. Σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να είμαστε άνετες άλλα και stylish, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα πρέπει να συμβιβαστούμε με έναν πολύ απλό (και μερικές φορές βαρετό) συνδυασμό. Γι' αυτό κι εμείς, επισκεφθήκαμε τον αγαπημένο μας shopping προορισμό, που δεν είναι άλλος από το Golden Hall!

Eκτός από την βόλτα στους χριστουγεννιάτικους διαδρόμους του και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα, ξέρουμε πως μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα αυτά που χρειαζόμαστε κάθε φορά, από τα μεγαλύτερα brands και καταστήματα και σύμφωνα πάντα με όλες τις νέες τάσεις της μόδας.



1. Tα statement κοσμήματα

Τα κοσμήματα είναι οι κομψές πινελιές που θα δώσουν λάμψη στο καθημερινό μας look. Tο ασήμι είναι το must για φέτος και υπόσχεται να φέρει νέο αέρα και να απογειώσει την αισθητική μας. Ένα ζευγάρι κρίκοι είναι η ιδανική επιλογή για ένα casual look και όχι μόνο.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Links of London

2. Ένα ζεστό και super stylish quilted jacket

Δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε ένα quilted jacket που θα κάνει πιο μοντέρνο και cool το τελικό μας outfit. Tα κορίτσια της μόδας το επικροτούν και εμείς ακολουθούμε τους κανόνες τους. Επιλέξαμε μια πράσινη νεανική απόχρωση που θα αποτελέσει το κυρίαρχο item του look και φυσικά θα μας κρατήσει ζεστές.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

United Colors of Benetton

3. Τα ankle boots για όλες τις περιστάσεις

Αν έπρεπε να επιλέξουμε ένα ζευγάρι παπούτσια για τις χαλαρές βόλτες μας τότε σίγουρα αυτό θα θέλαμε να είναι ένα άνετο και ταυτόχρονα στιλάτο παπούτσι, που να πηγαίνει με όλα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από τη λίστα μας ένα ζευγάρι combat boots.Τα πρακτικά και super stylish αρβυλάκια Dr. Martens έχουν επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία χρόνια και από εμάς είναι ναι!

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Haralas

4. H τέλεια φθινοπωρινή τσάντα

Η αναζήτηση της must-have τσάντας δεν είναι εύκολο challenge αλλά εμείς βρήκαμε την τέλεια για τις φθινοπωρινές μας εξόδους. Είναι πρακτική, κομψή, ποιοτική και καθόλου υπερβολική. Διαθέτει προσεγμένες λεπτομέρειες και φυσικά έχει την κατάλληλη χωρητικότητα για όλα τα απαραίτητα.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Guess

5. To casual sweater για όλες τις ώρες

Ο καιρός είναι πλέον όσο δροσερός χρειάζεται και μας επιτρέπει να φορέσουμε τα αγαπημένα μας sweaters. Άλλωστε ένα sweater είναι ευκολοφόρετο, άνετο και μπορεί να συνδυαστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το συγκεκριμένο sweater μπορεί να συνδυαστεί με ένα λευκό πουκάμισο κάνοντας το τελικό outfit ακόμη πιο cozy.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Love Boutique

6. Culotte: H πιο κομψή εναλλακτική του τζιν

To τζιν είναι σίγουρα μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές, υπάρχουν όμως διάφορες εναλλακτικές όταν θέλουμε να παραμείνουμε άνετες αλλά να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό. Οι φθινοπωρινές culottes μπορούν να συνδυαστούν υπέροχα με πουκάμισο για μονόχρωμα looks αλλά και με ιδιαίτερα jackets δημιουργώντας ένα πιο playful αποτέλεσμα.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Regalinas

7. Λευκό πουκάμισο: To key item

Το λευκό πουκάμισο μπορεί να λειτουργήσει ως "κλειδί" σε πολλά σύνολα. Μπορεί να δώσει έναν πιο casual τόνο σε outfits που περιλαμβάνουν πιο εκκεντρικά στοιχεία ή να αναδείξει ακόμα και ένα απλό παντελόνι αν συνδυαστεί με τα σωστά παπούτσια. Ένα oversized πουκάμισο θα κάνει το look σας να δείχνει πιο stylish ακόμα κι αν είναι απλό!



Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

DKNY

8. To feminine σετ εσώρουχα

Εκτός από τα casual outfits, αναζητήσαμε και κομψά εσώρουχα για να βρούμε τα ωραιότερα underwear sets. Το φθινόπωρο φέρνει τον ρομαντισμό και αυτό σημαίνει κομψές δαντέλες που ενισχύσουν την θηλυκότητα και τονώσουν την αυτοπεποίθηση. Άλλωστε το στιλ ξεκινάει από μέσα!

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Instimissimi