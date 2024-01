Η Κιμ Καρντάσιαν αντέγραψε το Chanel look της Βικτόρια Μπέκαμ από το 2006

Ποια τη φόρεσε καλύτερα;

Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε για σκι στο Άσπεν και μοιράστηκε -εννοείται αυτό, αφού δεν κάνει τίποτα χωρίς να ενημερώσει τους ακολούθους της- μερικά στιγμιότυπα στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram.

Η στολή όμως που φορούσε ήταν αυτή που έκλεψε όλες τις εντυπώσεις και επειδή προφανώς θα είχε λάβει πολλά μηνύματα, διευκρίνισε ότι πρόκειται για την ίδια που είχε φορέσει σχεδόν είκοσι χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 2006 η Βικτόρια Μπέκαμ.

Και χωρίς καμία καθυστέρηση ανέβασε την σχετική φωτογραφία της σχεδιάτριας, την οποία την βλέπεις παρακάτω.

Και επειδή ξέρω πως θες να με ρωτήσεις, σου έχω την απάντηση.

Πρόκειται για ένα δερμάτινο σετ του οίκου Chanel που κοστίζει -κρατήσου- πάνω από 18.000 δολάρια.

Συγκεκριμένα το πάνω ειδικό τζάκετ ανέρχεται στα 16.920 δολάρια και το ασορτί παντελόνι με τις τιράντες στα 2.780 δολάρια.

