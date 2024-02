Ο Κλοντ Μοντανά, ο ιδιοφυής σχεδιαστής που καθόρισε τη μόδα των 80s έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια

Ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του... βασιλιά της βάτας

Ο Κλοντ Μοντανά, ο Γάλλος υπερταλαντούχος σχεδιαστής δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι, στα 76 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα εμβληματικό έργο που πάντα θα αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της πιο γρήγορα ανακυκλώσιμης τέχνης, της μόδας.

Το δυσάρεστο αυτό γεγονός, που μεταδόθηκε αρχικά από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, επιβεβαίωσε και η Fédération de la Haute Couture et de la Mode -πρόκειται για τη γαλλική Ομοσπονδία Υψηλής Ραπτικής και Μόδας.

Claude Montana, the French designer whose extreme silhouettes defined the ’80s, has died, according to reports. https://t.co/Beq5mFTFHs pic.twitter.com/jYK8CwZgMu