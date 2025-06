Τέλος στο κλασικό μπικίνι; Το tankini στην updated εκδοχή του θα απογειώσει κάθε look παραλίας

Μπορούν να φορεθούν και εκτός παραλία

Στη μόδα το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια στροφή στις τάσεις παλαιότερων δεκαετιών, με τα μαγιό tankini να επιστρέφουν πιο ανανεωμένα από ποτέ.

Το καλοκαίρι του 2025, τα κορίτσια της μόδας δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στο tankini το οποίο φέτος επαναπροσδιορίζεται και έρχεται με ένα twist που θα δώσει στα looks παραλίας κομψά και εντυπωσιακά vibes.

Νοσταλγικό και στιλάτο, το tankini του σήμερα είναι η απάντηση αν ψάχνεις κάτι πρωτότυπο που θα ξεχωρίζει και συνάμα θα είναι άνετο. Το στιλ αυτό ήταν βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής μόδας τη δεκαετία του 2000 και στην επιστροφή του, εκτός από την ανάγκη των fashion girls να ξεχωρίζουν και να πειραματίζονται με το στιλ τους, οφείλεται ίσως σε μεγάλο βαθμό και η συνεργασία των Frankie's Bikinis και της Bella Hadid.

Το tankini στην updated εκδοχή του θα απογειώσει κάθε look παραλίας

Και γιατί τα tankini έχουν γνωρίσει τόση μεγάλη επιτυχία;

Εκτός από την ευελιξία που χαρίζουν, τα παιχνιδιάρικα μοτίβα τους αλλά και τις μοντέρνες γραμμές τους, τα τοπ τους μπορούν να φορεθούν και εκτός παραλίας, συνδυασμένα με τζιν, μίνι φούστες. Αυτό και μόνο τα καθιστά must- have items για τις all day καλοκαιρινές σου εμφανίσεις.

Αν θέλετε να υιοθετήσετε την τάση, τα απλά tankini σε μαύρο χρώμα ή ουδέτερους τόνους είναι ιδανικά αφού είναι ευέλικτα όσον αφορά το styling, ενώ αν θέλετε να προσθέσετε χρώμα και εντυπωσιακά κομμάτια στη συλλογή σας μπορείτε να πείτε «ναι» σε εκείνα με τα έντονα χρώματα και τα εντυπωσιακά prints.