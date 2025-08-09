Tα sneakers από τα Mango που θα φορέσεις με φόρεμα και τζιν – Σε φίνο χρώμα, με κομψό σχεδιασμό

Τα sneakers είναι από εκείνα τα παπούτσια που δεν λείπουν ποτέ από την γκαρνταρόμπα μας καμία εποχή

Από τα κλασικά λευκά και τα μαύρα, στα πιο παιχνιδιάρικα, με τα prints ή και τα κρεμαστά charms, οι γυναίκες της μόδας τα έχουν προσθέσει στις συλλογές του με τους πιο ευφάνταστους τρόπους, όχι μόνο επειδή είναι άνετα, αλλά επειδή έχουν και κομψό σχεδιασμό.

Η μόδα πια συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο την άνεση με την κομψότητα και, τη στιγμή που το athleisure style παίρνει έναν πιο chic «δρόμο» στην αγορά υπάρχουν items που θα σου χαρίσουν μια ανεπιτήδευτη φινέτσα χωρίς όμως να περιορίζουν τις κινήσεις σου.

Ένα τέτοιο κομμάτι είναι και τα sneakers που ανακαλύψαμε στα Mango. Σε φίνο χρώμα, μπεζ ανοιχτό, ξεφεύγει από τις κλασικές επιλογές, λευκό και μαύρο και θα ταιριάξει τέλεια με τα αέρινα φορέματα και τα παντελόνια γραφείου.

Tα sneakers από τα Mango που θα φορέσεις με φόρεμα και τζιν

O συνδυασμός sneakers με φόρεμα άλλωστε είναι ο πιο άνετος και κομψός συνδυασμός που χαρίζει άφθονα ντελικάτα vibes. Πρόκειται για έναν αλάνθαστο συνδυασμό που σου επιτρέπει να φορέσεις τα αγαπημένα σου φορέματα ακόμη και τον χειμώνα.

Mango

Επιπλέον, το καστόρι τους προσδίδει μια επιπλέον φινέτσα και τα καθιστά ιδανικά, όχι μόνο για τώρα αλλά και για το φθινόπωρο. Κοστίζουν μόλις 45, 99 ευρώ και θα τα φορέσεις, τόσο στο γραφείο, όσο και στις εξόδους σου.