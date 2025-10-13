Η Νταϊάν Κίτον δεν ακολουθούσε τις τάσεις, τις δημιουργούσε - Το μοναδικό της στιλ και η παρακαταθήκη της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Νταϊάν Κίτον, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Annie Hall», «The Godfather», «Father of the Bride», «Something's Gotta Give» και «The First Wives Club» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, άφησε όμως πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη

Η Νταϊάν Κίτον ανήκε με βεβαιότητα στην κατηγορία των γυναικών που «δημιουργούσαν» το δικό τους στιλ, ανοίγοντας «δρόμο» σε γυναίκες να αγκαλιάσουν μια αισθητική εκτός των συνηθισμένων. Ποτέ δεν ακολούθησε τις τάσεις της μόδας, αντιθέτως τις δημιούργησε, πάντα με μια δόση εκκεντρικότητας και πάνω απ’ όλα, με απόλυτη συνέπεια στο προσωπικό της γούστο και αισθητική.

Το κλειδί του στιλ της; Δεν ντυνόταν απλώς για να αρέσει, για να εντυπωσιάζει, αλλά μέσα από κάθε εμφάνισή της έκανε μια δήλωση, μια δήλωση που αντανακλούσε τη στάση ζωής της. Από τα πρώτα της κιόλας βήματα στον κινηματογράφο, και κυρίως μετά την εμβληματική της εμφάνισή της στο «Annie Hall» το 1977, η Κίτον κατέστησε σαφές πως δεν την ενδιέφερε να ταιριάζει αλλά εκείνο που είχε ουσία για εκείνη ήταν να ξεχωρίζει με τους δικούς της όρους, να παραμένει αυθεντική και πιστή στον εαυτό της.

Diane Keaton, Annie Hall/ Getty Images

Ανδρόγυνα σακάκια, γιλέκα, γραβάτες και εκκεντρικά καπέλα, αυτά ήταν τα hero items της γκαρνταρόμπας της και, αν και θα μπορούσαν εύκολα να μοιάζουν «ξένα» η Κίτον απέδειξε πως το ανδρόγυνο στιλ μπορεί να είναι – και είναι iconic. Και μην σκέφτεσαι με γνώμονα τις σημερινές τάσεις που υμνούν το ανδρόγυνο στιλ, σκέψου με τη λογική γύρω από τη μόδα (και τα «πρέπει» γύρω από την ένδυση των γυναικών) τόσες δεκαετίες πίσω.

Το στιλ της ήταν ένας «ύμνος» προς την ελευθερία της έκφρασης μέσα από τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας ενώ το styling χωρίς περιορισμούς ήταν μια δήλωση πως οι γυναίκες δεν χρειάζεται να ντύνονται «θηλυκά»για να νιώθουν όμορφες και δυνατές.

Diane Keaton/ Getty Images

Το στιλ της Νταϊάν Κίτον μέσα από τη μεγάλη οθόνη

Πολλές από τις κινηματογραφικές της ηρωίδες έφεραν κομμάτια του προσωπικού της στιλ. Από την Άννι Χολ, μέχρι τη sophisticated συγγραφέα στο «Something’s Gotta Give», όλοι οι χαρακτήρες της Κίτον «έκρυβαν» πάντα κάτι δικό της.

Όπως και εκείνη στην καθημερινότητά της, πίσω ή και μπροστά από τα φώτα της δημοσιότητας, είχαν την ανάγκη να είναι ο εαυτός τους, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να πηγαίνουν κόντρα στα δεδομένα και τις νόρμες - κι αν με ρωτάς, αυτή είναι η πιο διαχρονική της κληρονομιά στη μόδα. Δεν ήταν τα κομμάτια που επέλεγε αλλά ο τρόπος που τα φορούσε.

Diane Keaton/ Getty Images





Το καλοκαίρι μετά την κυκλοφορία της ταινίας Annie Hall τον Απρίλιο του 1977, οι New York Times έγραφαν «η εμφάνιση της Άνι Χολ εμφανίζεται τώρα στους δρόμους με εκπληκτική συχνότητα» ενώ ο Ralph Lauren το έλεγε ξεκάθαρα: «Η Άννι Χολ ήταν το στιλ της Νταϊάν, όχι το αντίστροφο».

Όσο για τα επόμενα χρόνια της ζωής της, δεν προσπάθησε ποτέ να κρυφτεί πίσω από την ηλικία ή την εμφάνισή της, αντίθετα, παρέμεινε πιστή στις σταθερές της, τα λευκά πουκάμισα, τις ασπρόμαυρες αντιθέσεις, τις φαρδιές ζώνες, τα statement γυαλιά και, φυσικά, τα καπέλα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έγινε πρότυπο όχι μόνο στιλιστικό, αλλά γυναίκες κάθε ηλικίας έβλεπαν στο πρόσωπό της ένα παράδειγμα αυτονομίας, δύναμης και ανεπιτήδευτης κομψότητας.

Diane Keaton/ Getty Images

Η Νταϊάν Κίτον μπορεί να έφυγε από τη ζωή, άφησε πίσω της όμως μια ολόκληρη αισθητική και στιλιστική παρακαταθήκη, μια υπενθύμιση ότι το στιλ δεν είναι θέμα τάσης, αλλά ταυτότητας και αυτή την ταυτότητα την υπερασπίστηκε με συνέπεια και τόλμη όλη της τη ζωή.