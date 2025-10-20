Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ: Η εμφάνιση με εξώπλατο τοπ που καταρρίπτει τα στερεότυπα περί αρρενωπότητας

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν φοβάται τους πειραματισμούς σε ό, τι αφορά το στιλ του, με την πρόσφατη εμφάνισή του στο Λονδίνο να τραβά όλα τα βλέμματα.

Η βιομηχανία του θεάματος αποδεικνύεται πολλές φορές σκληρή απέναντι στην ηλικία και την αισθητική - και φυσικά οι άντρες δεν «γλυτώνουν» από τα στερεότυπα περί αρρενωπότητας. Η μπρουτάλ αισθητική τύπου Μάρλον Μπράντο και Τζέιμς Ντιν δεν είναι πια ζητούμενο και τρανό παράδειγμα αυτού είναι η πρόσφατη εμφάνιση του Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ.

Ο Σουηδός ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Pillion» στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, κάνοντας μια εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στο edgy και το κομψό, φορώντας ένα εξώπλατο halter top το οποίο άφηνε ακάλυπτα τα χέρια και τους ώμους του.

Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ: Η εμφάνιση με εξώπλατο τοπ μάς θυμίζει πως η μόδα δεν έχει φύλο

Εδώ που τα λέμε, εγώ να το φορούσα, τόσο κολακευτικό δεν θα ήταν. Το look του ολοκλήρωσε με μαύρο δερμάτινο παντελόνι και μια ασορτί γραβάτα αποδεικνύοντας πως η μόδα δεν έχει περιορισμούς και ναι, σοκαριστικό το ξέρω, δεν γνωρίζει φύλα.

Ο ίδιος μάλιστα είχε δηλώσει στο παρελθόν πως η μόδα για εκείνον είναι πάνω απ’ όλα διασκέδαση, και θα συμφωνήσουμε απόλυτα.

«Δεν νομίζω ότι έχω ιδιαίτερη αίσθηση του στιλ, απλώς προσπαθώ να περνάω καλά. Αν νιώθεις όμορφα με αυτό που φοράς, αυτό βγαίνει προς τα έξω», είχε πει χαρακτηριστικά.

Εμπρός στον δρόμο που χάραξαν Τιμοτέ Σαλαμέτ, Πέδρο Πασκάλ, Μπράντ Πιτ - ακόμη και Ντάνιελ Κρεγκ, λοιπόν. Οι εμφανίσεις των ανδρών του Χόλιγουντ με τη σύμφωνη γνώμη της βιομηχανίας της μόδας λένε «ναι» στην απενοχοποίηση των ανδρών από όλα εκείνα τα στερεότυπα της πατριαρχίας, με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ να κάνει - για άλλους μια τολμηρή εμφάνιση - και για άλλους ένα απόλυτα hot look.

Πάντως, ένα είναι σίγουρο, πια δεν υπάρχουν περιορισμοί και κανόνες. Οι άνδρες είναι ελεύθεροι να φορούν, για παράδειγμα το ροζ χρώμα, το σατέν ύφασμα ή τα πιο εκκεντρικά κομμάτια που ξεφεύγουν από το κλασικό ανδρόγυνο στιλ, όπως ένα εξώπλατο top για παράδειγμα. Η μόδα σήμερα άλλωστε αποτελεί τον πιο έξυπνο τρόπο έκφρασης και είναι αποδεκτό κανείς να πειραματίζεται με το στιλ του, ανεξαρτήτως φύλου. Cheers το Αλεξάντερ λοιπόν!