Share the Gift of Beauty: Η νέα collection της Intimissimi είναι ό,τι πιο λαμπερό θα φορέσεις φέτος

Τι θα ήταν τα Χριστούγεννα χωρίς λίγη λάμψη, μαγεία και φυσικά γκλίτερ;

Η νέα συλλογή της Intimissimi μάς προσκαλεί να μπούμε σε έναν ονειρικό, λαμπερό κόσμο, όπου το sparkle συναντά τις σύγχρονες γραμμές και οι πολύτιμες λεπτομέρειες απογειώνουν την εορταστική διάθεση.

Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας λειτουργεί ως μια ωδή στη θηλυκότητα και στην ανάγκη να νιώθουμε όμορφες σε κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή. Με το Share the gift of beauty, η Intimissimi μάς προσκαλεί να γιορτάσουμε τη θηλυκότητα σε όλες τις εκφάνσεις της, με μια απλή αλλά μεγάλης σημασίας χειρονομία, με το δώρο της ομορφιάς.

Από υφάσματα που λάμπουν διακριτικά προσφέροντας μια εκλεπτυσμένη και αισθησιακή νότα, μέχρι το διαχρονικό μαύρο που φωτίζεται με shimmering λεπτομέρειες, ό,τι χρειάζεσαι για τις εξόδους και τα φετινά ρεβεγιόν βρίσκεται στις νέες εορταστικές συλλογές της Intimissimi.

Λάμψεις και items στην πιο πολύτιμη υφή των Χριστουγέννων

Στην πρώτη συλλογή, θα βρεις items με λαμπερές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τα εμβληματικά σετ αν όμως ψάχνεις την πιο πολύτιμη υφή των Χριστουγέννων τότε τα βελούδινα κορμάκια αποτελούν ιδανική επιλογή για τα festive outfits.

Για όσες αγαπούν τα all-time classic items με ένα διακριτικό festive twist όμως, η δεύτερη συλλογή φέρνει στο επίκεντρο τη μαύρη δαντέλα, τις μικροσκοπικές πούλιες, τις διαφάνειες και τα φινιρίσματα που αγκαλιάζουν το δέρμα και μεταμορφώνουν κάθε εμφάνιση σε μια αβίαστα glam εμπειρία.

Φυσικά, αν με ρωτάς, το highlight της σεζόν δεν είναι άλλο από τη σειρά La Femme Fatale, με τις κατακόκκινες προσθήκες να δίνουν στην εορταστική περίοδο μια πιο sexy και συνάμα chic διάθεση. Με graphic γραμμές και σμιλευμένη δαντέλα, η σειρά αποπνέει μια τολμηρή και σαγηνευτική αισθησιακότητα.

Τα lingerie που πρωταγωνιστούν

Όσο για τα lingerie, αποτελούν αναμφίβολα τα απόλυτα statement pieces της σεζόν αλλά και της εορταστικής περιόδου. Προσθέτουν δυναμισμό και μια τολμηρή feminine πινελιά σε κάθε look ενώ τα διάφανα υφάσματα, η δαντέλα, το τούλι και οι βελούδινες λεπτομέρειες, δημιουργούν σύνολα που ισορροπούν τέλεια ανάμεσα σε αισθησιασμό και κομψότητα. Φόρεσέ τα μόνα τους, ή συνδύασέ τα με blazers και tailored παντελόνια για ένα πιο polished, επίσημο αποτέλεσμα.

Από την άλλη, τα σουτιέν της συλλογής λειτουργούν πλέον ως αυτόνομα wardrobe essentials, σχεδιασμένα για να φαίνονται κάτω από see-through πουκάμισα ή V tops και οι ασορτί συνδυασμοί σουτιέν και bodysuits που παίζουν με αντιθέσεις, αποπνέουν δυναμισμό και chic αέρα.

Cozy στιγμές με στιλ

Η συλλογή ολοκληρώνεται με τις απαραίτητες πιτζάμες — ιδανικές για τις πιο χαλαρές στιγμές των γιορτών. Το ανδρόγυνο ύφος επιστρέφει με micro patterns και βαμβακερά tartan, στολισμένα με ένα μικρό κεντημένο αρκουδάκι στο στήθος.



Το σετ με πλεκτό εφέ και print νορβηγικού τύπου επαναπροσδιορίζει την παράδοση με άνεση και εκλεπτυσμένο ύφος, ενώ τα βαμβακερά σύνολα με fleece και βελούδινες υφές συνδυάζονται με tartan παντελόνια για το απόλυτο cozy but stylish holiday look.