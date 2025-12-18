Ένας γιορτινός οδηγός δώρων με την υπογραφή Georg Jensen – Δώρα που αποπνέουν διαχρονική πολυτέλεια

Για πολλούς, οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με στιγμές γύρω από το οικογενειακό τραπέζι, με δώρα που επιλέγονται με προσοχή και με αντικείμενα που έχουν συναισθηματική αξία.

Για τον Οίκο Georg Jensen, τα Χριστούγεννα αποτελούν έναν φόρο τιμής στη δική του κληρονομιά, την απαράμιλλη δεξιοτεχνία, τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και τη σκανδιναβική φιλοσοφία που παντρεύει τη λειτουργικότητα με την αισθητική, για αυτό λοιπόν στην αναζήτηση δώρων με διαχρονική κομψότητα, ο προορισμός είναι ένας.

Ο Georg Jensen δημιουργεί αντικείμενα που δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις, αλλά τις ξεπερνούν, δημιουργεί μικρά έργα τέχνης με ουσία, χαρακτήρα και ποιότητα, σχεδιασμένα για να συνοδεύουν τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής μας.

Όταν ο μινιμαλισμός συναντά τη ζεστασιά και τη συναισθηματική σύνδεση

Αν αναζητάς χριστουγεννιάτικα δώρα που ξεχωρίζουν για τη διαχρονική τους αξία, ο Georg Jensen προσφέρει μια μοναδική γκάμα επιλογών. Από τα εμβληματικά κοσμήματα έως τα κομψά αντικείμενα για το σπίτι, κάθε δημιουργία αφηγείται μια ιστορία λιτής πολυτέλειας, όπου ο μινιμαλισμός συναντά τη ζεστασιά και τη συναισθηματική σύνδεση.

Το απόλυτο γιορτινό τραπέζι με τη συλλογή Bernadotte

Η εμβληματική συλλογή Bernadotte του Georg Jensen αποτελεί την ιδανική βάση για να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα κομψότητας και φιλοξενίας. Κατασκευασμένη από εξαιρετική πορσελάνη και ανοξείδωτο ατσάλι, η συλλογή συνδυάζει αρμονικά την πολυτέλεια με τη λειτουργικότητα.

Τα μοναδικά dining sets θα πλαισιώσουν με τον πιο κομψό τρόπο κάθε γιορτινό τραπέζι – και ναι, πρόκειται για διαχρονικά sets που αξίζει να χαρίσεις σε όποιον αγαπάς.

Η συλλογή εμπνέεται από το έργο του Πρίγκιπα Sigvard Bernadotte, συνδυάζοντας ιδανικά την πολυτέλεια με την κομψότητα ενώ οι χαρακτηριστικές κάθετες γραμμές, η καθαρότητα του σχεδίου και η έμφαση στη λειτουργικότητα, συνθέτουν αντικείμενα που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη και κάθε στιγμή, σίγουρα πιο ξεχωριστή.

Τα κοσμήματα της συλλογής Mercy

Για όσους αναζητούν δώρα με βαθύτερο νόημα, η συλλογή Mercy, σχεδιασμένη από τη Jacqueline Rabun, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Με ρευστές, οργανικές γραμμές που αγκαλιάζουν φυσικά το σώμα, τα κοσμήματα Mercy συμβολίζουν τη ροή της ζωής, τις αλλαγές και τις στιγμές που μας διαμορφώνουν.

Κατασκευασμένα από μασίφ ασήμι ή χρυσό 18 καρατίων και διαμάντια, αποτελούν ιδανική επιλογή για ένα chic δώρο διαχρονικής αξίας και γεμάτο συναίσθημα.

Η σκανδιναβική φινέτσα στα καλύτερά της

Η συλλογή Wine & Bar του Georg Jensen μετατρέπει κάθε στιγμή υποδοχής σε εμπειρία υψηλής αισθητικής. Από εντυπωσιακές σαμπανιέρες και κομψά wine coolers έως αξεσουάρ bar με άψογη εργονομία, κάθε αντικείμενο είναι σχεδιασμένο για να συνδυάζει πρακτικότητα και κομψότητα, items που οι λάτρες της σκανδιναβικής φινέτσας θα εκτιμήσουν και με το παραπάνω.

Τα είδη Wine & Bar προσθέτουν μια διακριτική πολυτέλεια σε κάθε εορταστικό ρεβεγιόν με φίλους, αποδεικνύοντας ότι οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά.

GEORGJENSEN.GR

Concept Stores:

Golden Hall, Λεώφ. Κηφισίας 37A, τηλ. 210 6838521

Γλυφάδα, Γρ. Λαμπράκη 16 - PREMIERA Mall, tel. 210 8985507

New! Θεσσ/νίκη: Mediterranean Cosmos Mall, tel. 2310 474 484