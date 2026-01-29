H Μάργκο Ρόμπι με αέρα παλιάς Χολιγουντιανής σταρ, φόρεσε ένα κειμήλιο της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αξίας 8,8 εκατομμυρίων

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα από τα πιο εμβληματικά κοσμήματα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λος Άντζελες, στο Κινέζικο Θέατρο TCL.

H 35χρονη ηθοποιός, Μάργκοτ Ρόμπι, έδωσε το «παρών» μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι, το βράδυ της Τετάρτης και τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας με τις στιλιστικές της επιλογής.

Συγκεκριμένα, επέλεξε φόρεμα υψηλής ραπτικής του οίκου Schiaparelli με δαντελένιο nude μπούστο που κατέληγε σε μια βελούδινη ombre φούστα σε μαύρη και κόκκινη απόχρωση, αυτό που όμως εντυπωσίασε ήταν η επιλογή του μενταγιόν της. Φόρεσε στον λαιμό της το The Taj Mahal Diamond, ένα μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς, το οποίο φορούσε η εμβληματική Ελίζαμπεθ Τέιλορ, και ήταν αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρεται People.

Getty Images

Η ιστορία του μενταγιόν

Το γεμάτο ρουμπίνια και διαμάντια «Taj Mahal Diamond» σε σχήμα καρδιάς έχει βάση από νεφρίτη και διαθέτει μια χρυσή αλυσίδα. Επάνω του είναι χαραγμένο στα Φαρσί η φράση «Η αγάπη είναι αιώνια» μαζί με το όνομα της Νουρ Τζαχάν, η οποία πιστεύεται ότι έλαβε το πολύτιμο λίθο από τον σύζυγό της, τον Μουγκάλ αυτοκράτορα Σαχ Τζαχανγκίρ. Το κόσμημα στη συνέχεια πέρασε στον γιο τους, αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν, και εκείνος το χάρισε στη σύζυγό του, Μουμτάζ Μαχάλ.

Οι μελετητές και οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο αυτοκράτορας Σαχ Τζαχάν το χάρισε στην αληθινή του αγάπη, τη Μουμτάζ Μαχάλ και όταν εκείνη πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού το 1631, ο αυτοκράτορας συντετριμμένος, διέταξε την κατασκευή του Ταζ Μαχάλ ως μνημείο προς τιμήν της.

To 1971 η Cartier απέκτησε το «Taj Mahal Diamond», το μεταποίησε και, από εκεί έφτασε να συμπληρώνει τη συλλογή της Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Πώς έφτασε όμως στα χέρια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Έναν χρόνο μετά την κατασκευή του, ο πρόεδρος του Cartier, Μάικλ Τόμας, έδειξε στον Ρίτσαρντ Μπάρντον διάφορα κοσμήματα με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και τα γενέθλια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ καθώς έψαχνε να βρει το τέλειο δώρο για την αγαπημένη του.



Της το χάρισε τελικά στα 40α γενέθλιά της, το 1972, και από τότε αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά της κοσμήματα. Τέλος, αξίζει να πούμε πως σε δημοπρασία το 2011 πωλήθηκε έναντι 8,8 εκατομύρια δολάρια.