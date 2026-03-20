Τα sneakers και το τζιν είναι ίσως ο πιο κλασικός συνδυασμός τον οποίο όμως μεταξύ μας φοράμε ξανά και ξανά με αποτέλεσμα κάπως να τον έχουμε εξαντλήσει.

Το τζιν σε συνδυασμό με τα αγαπημένα μας sneakers αποτελεί συνδυασμό πρακτικό και πάντα μέσα στη μόδα, όσο κι αν αλλάξουν οι τάσεις, όμως, όσο versatile κι αν είναι, δεν παύει να είναι και λίγο αναμενόμενος.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τόσα άλλα κομμάτια που μπορούν να είναι εξίσου κομψά και στιλάτα συνδυασμένα με τα αγαπημένα μας παπούτσια, και μάντεψε; αναφέρομαι σε μια προσθήκη ικανή να ανανεώσει το στιλ σου χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Με τι να φορέσεις τα sneakers σου εκτός από τζιν για να δείχνεις κομψή όλη την ημέρα

Αν θέλεις λοιπόν να ξεφύγεις από τα basics και να δώσεις μια πιο φρέσκια, σύγχρονη αισθητική στα outfits σου, ήρθε η στιγμή να πεις «ναι» σε εναλλακτικές επιλογές αντί για το τζιν.

Από πιο tailored γραμμές μέχρι sporty επιρροές και πιο θηλυκές σιλουέτες, οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν κάθε στιλ – και για κάθε στιγμή της ημέρας.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks



Pull-on pant

Τα άνετα, loose παντελόνια με λάστιχο ή κορδόνι θυμίζουν κάτι από loungewear, αλλά με τα κατάλληλα sneakers δείχνουν απίστευτα chic. Ιδανικά για all-day looks που ισορροπούν ανάμεσα σε άνεση και στιλ.

Track pants

Η sporty αισθητική συνεχίζει δυναμικά και αυτή τη σεζόν. Ένα track pant σε πιο προσεγμένο ύφασμα ή με tailored λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με sneakers, δημιουργεί ένα effortless αλλά απόλυτα σύγχρονο outfit.

Λευκό tailored παντελόνι

Αν θέλεις κάτι πιο κομψό, ένα λευκό παντελόνι είναι η απάντηση. Καθαρό, minimal και πολύ «φρέσκο», κάνει ακόμα και τα πιο απλά sneakers να δείχνουν elevated.

Midi φούστα

Ο συνδυασμός feminine και casual δεν αποτυγχάνει ποτέ. Μια midi φούστα με όγκο ή με αέρινο ύφασμα μαζί με sneakers δημιουργεί ένα ισορροπημένο look που φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Kαλσόν

Για πιο fashion-forward εμφανίσεις, δοκίμασε sneakers με sheer tights και μια βερμούδα. Είναι ένας συνδυασμός που δείχνει αμέσως πιο «ψαγμένος» και ξεχωρίζει.

Baggy pant

Για ένα πιο relaxed, 90s-inspired look, τα φαρδιά chinos είναι ιδανικά. Συνδυάζονται τέλεια με chunky sneakers και δίνουν αυτό το ανεπιτήδευτο cool αποτέλεσμα που βλέπουμε παντού τελευταία.