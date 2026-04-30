Η Chanel παρουσίασε τα σανδάλια που θα συζητάνε όλοι τις επόμενες ημέρες - Βασικά μπορείς να τα πεις σανδάλια αφού πατάς σχεδόν ξυπόλητη;

Η Chanel Cruise 2027 φέρνει τα πιο τολμηρά σανδάλια της σεζόν. Ή τα πιο γυμνά, όπως θέλει κανείς το λέει. Τα βλέμματα θα τα τραβήξεις πάντως

Ο Matthieu Blazy φαίνεται αποφασισμένος να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα καλοκαιρινά παπούτσια - και η νέα συλλογή Chanel Cruise 2027 το αποδεικνύει περίτρανα. Στη γαλλική πόλη Μπιαρίτζ παρουσιάστηκε μια τολμηρή, σχεδόν προκλητική ιδέα: παπούτσια που μετά βίας…υπάρχουν.

Στην πασαρέλα, τα βλέμματα στράφηκαν σε μια σειρά από μινιμαλιστικά -barely there- σανδάλια που αψήφησαν κάθε παραδοσιακή έννοια σχεδιασμού. Τα ημιτελή αυτά υποδήματα εγκαταλείπουν σχεδόν ολοκληρωτικά τη σόλα - με αποτέλεσμα πάνω από το μισό πέλμα του ποδιού να έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Το αποτέλεσμα; Ένα υβρίδιο ανάμεσα στο ξυπόλητο και στο υπόδημα υψηλής μόδας. Πρόκειται για παπούτσια που δεν προσπαθούν να είναι πρακτικά· αντίθετα, λειτουργούν ως μια καθαρά αισθητηριακή εμπειρία.

Τα σανδάλια - σε μαύρες, χρυσές και ασημένιες αποχρώσεις - συνδυάστηκαν με ανάγλυφες φούστες, λαμπερά φορέματα με πούλιες και αξεσουάρ εμπνευσμένα από τη θάλασσα, όπως τσιμπιδάκια σε σχήμα κοχυλιών. Έτσι, ο Blazy παρουσίασε μια ονειρική εκδοχή των καλοκαιρινών διακοπών, με πρωταγωνιστή το πιο τολμηρό «παπούτσι» της σεζόν που αμφισβητεί την ίδια του την ύπαρξη.

