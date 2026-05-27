Αποθηκεύεις σωστά τα ρούχα σου; Έτσι θα κερδίσεις άπλετο χώρο ακόμη και στην πιο μικρή ντουλάπα

Αν η ντουλάπα σου μοιάζει συνεχώς γεμάτη, παρότι νιώθεις ότι «δεν έχεις τι να φορέσεις», ίσως το πρόβλημα να μην είναι τα ρούχα αλλά ο τρόπος που τα αποθηκεύεις.

Πολλές φορές κρεμάμε ή διπλώνουμε τα πάντα με τον ίδιο τρόπο χωρίς να σκεφτόμαστε ότι κάθε ύφασμα και κάθε κομμάτι χρειάζεται διαφορετική φροντίδα με αποτέλεσμα τσαλακωμένα ρούχα, χαμένα κομμάτια και μια ντουλάπα που δείχνει μόνιμα ακατάστατη.

Για καλή μας τύχη, η σωστή οργάνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πάντα, ιδίως αν έχεις μικρό χώρο.

Ποια ρούχα πρέπει πάντα να κρεμάς

Κάποια κομμάτια χρειάζονται κρεμάστρα, όχι μόνο για λόγους αισθητικής αλλά και για να διατηρούν καλύτερα τη φόρμα τους.

Τα λινά ρούχα, για παράδειγμα, τσαλακώνονται πολύ εύκολα όταν διπλώνονται, οπότε είναι προτιμότερο να τα κρεμάς ώστε να αποφεύγεις τις έντονες γραμμές. Το ίδιο ισχύει και για πουκάμισα, σακάκια και tailored παντελόνια που χάνουν εύκολα τη φόρμα τους μέσα σε συρτάρια.

Επίσης, τα πιο αέρινα υφάσματα όπως το μετάξι καλό είναι να αποθηκεύονται σε κρεμάστρες, γιατί διπλωμένα πιέζονται και τσαλακώνονται.



Τα ρούχα που δεν πρέπει να κρεμάς ποτέ

Από την άλλη υπάρχουν κομμάτια που καταστρέφονται όταν μένουν κρεμασμένα για καιρό.

Οι chunky πλεκτές μπλούζες και τα βαριά πουλόβερ είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το βάρος τους μπορεί να αλλοιώσει τη γραμμή στους ώμους και να τα κάνει να «ξεχειλώσουν». Γι’ αυτό είναι καλύτερο να τα διπλώνεις προσεκτικά και να τα αποθηκεύεις σε ράφια ή συρτάρια.

Το ίδιο ισχύει και για τα ρούχα προπόνησης, τα κολάν ή τα αθλητικά tops που συχνά χάνουν την ελαστικότητά τους όταν μένουν για καιρό σε μια κρεμάστρα. Επιπλέον τα σορτς δεν χρειάζονται κρεμάστρα. Διπλωμένα πιάνουν πολύ λιγότερο χώρο και κάνουν τη ντουλάπα να φαίνεται πιο τακτοποιημένη.

Τα κομμάτια που μπορούν να μπουν παντού

Υπάρχουν βέβαια και τα «ευέλικτα» ρούχα, αυτά που μπορείς είτε να διπλώσεις είτε να κρεμάσεις ανάλογα με τον χώρο που διαθέτεις.

Τα t-shirts είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα, αν όμως έχεις μικρή ντουλάπα, το κάθετο δίπλωμα μέσα σε συρτάρια εξοικονομεί χώρο και σε βοηθά να βλέπεις όλα σου τα ρούχα με την πρώτη.

