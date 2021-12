RIEN AW21 «Alter Ego» – To απόλυτο revolution στη γυναικεία αισθητική

Επαναπροσδιορίζει την σύγχρονη αισθητική

Το ελληνικό brand RIEN by Penny Vomva, βάζει στόχο να μπει και φέτος στις καρδιές μας, αλλάζοντας και πάλι τα δεδομένα της elegant αισθητικής. Με την πτώση των πρώτων φθινοπωρινών φύλλων, η “newborn” AW21 Collection έρχεται σαν μικρό δώρο, και απευθύνεται στην ανεξάρτητη και δυναμική γυναίκα, που λατρεύει να ξεχωρίζει!

Premium Quality- Your Absolute Alter Ego

H νέα συλλογή για φθινόπωρο/χειμώνα 2021, που δημιουργεί η εφευρετική και πρωτοποριακή Πέννυ Βόμβα, είναι εδώ για να ταράξει τα νερά του fashion γίγνεσθαι, αγγίζοντας την τελειότητα της γυναικείας αισθητικής. Η RIEN, με σύμμαχο την μοντέρνα ματιά της σύγχρονης μόδας, διαφοροποιείται και φέτος από το κλασικό, προσφέροντας την Alter Ego Collection. Με πάθος, δημιουργικότητα και πλούσια φαντασία, μάς ταξιδεύει σε έναν μαγικό κόσμο, με χρώματα και αρώματα βροχής, που συνθέτουν το απόλυτο φθινοπωρινό σκηνικό.

Η συλλογή Alter Ego κάνει το unveil της, απευθυνόμενη στη γυναίκα που τολμά να είναι μοναδική. Αυτή η γυναίκα αλλά και το κορίτσι που

βαδίζει στα μονοπάτια της premium αισθητικής, βρίσκουν το δικό τους alter ego στα υπέροχα ρούχα που αναδεικνύουν κάθε όμορφο και

εντυπωσιακό χαρακτηριστικό τους.

Όπως το alter ego στην καθημερινότητα μπορεί να αποτελέσει το άλλο μας μισό, έτσι και η νέα συλλογή της RIEN θα είναι για κάθε σύγχρονη γυναίκα «τo άλλο της μισό», στις in style επιλογές της. Είναι αυτό που τη συμπληρώνει, την αναδεικνύει, την ανεβάζει και απογειώνει την αυτοπεποίθησή της στα ύψη. Η ίδια η σχεδιάστρια, δημιουργώντας τα νέα, υπέροχα μικρά «διαμάντια» αισθητικής και υψηλής ποιότητας, βρίσκει το δικό της μοναδικό alter ego μέσα στη νέα συλλογή και σε «προσκαλεί» να τη γνωρίσεις, επιλέγοντας αυτά που θα αγγίξουν την καρδιά σου.

The smell of autumn, dancing in the breeze

Η brand new collection της RIEN συμβολίζει το απόλυτο elegant attitude, στο οποίο κάθε γυναίκα βρίσκει τα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Είναι μια απτή απόδειξη, ότι η εποχή αλλάζει, εξελίσσεται και μεταμορφώνεται μέσα από μια woman’s unique beauty!

Ένας λαμπερός κόσμος με εντυπωσιακά cardigans και κομψές και «καθαρές» γραμμές, ανοίγεται μπροστά σου και ξυπνά κάθε σου αίσθηση. Boho –chic kimonos, relaxed fit φορέματα, ζακέτες και tops με velour και vintage χροιά, συνθέτουν μια εξαιρετική συλλογή, με την

premium αισθητική να ξεχωρίζει. Η γήινη χρωματική παλέτα πρωτοστατεί και μας θυμίζει τη δύναμη του απλού σε συνδυασμό με παιχνιδιάρικα μοτίβα και τα υφάσματα υψηλής ποιότητας. Balloon gathered sleeves και boho effects, δημιουργούν κίνηση στα ρούχα και αποπνέουν μια υπέροχη, φυσική θηλυκότητα! Ανακάλυψε ολόκληρη τη συλλογή RIEN AW21 και βρες το δικό σου μοναδικό Alter Ego, με το ιδιαίτερο attitude, που δεν θα μοιάζει με κανένα. Γιατί το άλλο σου μισό είναι η αισθητική που εσύ επιλέγεις να ακολουθήσεις!