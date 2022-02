Emira D’Spain: H σταρ του TikTok έγινε το πρώτο μαύρο transgender μοντέλο της Victoria’s Secret

Τρία χρόνια μετά την Valentina Sampaio, την πρώτη transgender γυναίκα που συνεργάστηκε με τη Victoria's Secret, το brand κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα για την ενίσχυση της συμπερίληψης στον χώρο της μόδας.

Η σταρ του TikTok, Emira D’Spain έγινε το πρώτο μαύρο transgender μοντέλο που συνεργάζεται με την Victoria’s Secret.

Η Emira, συνεργάστηκε με το διάσημο οίκο εσωρούχων για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και δημιούργησαν ένα sexy video "Get Ready With Me" στο Tik Tok.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η D'Spain είπε: «Ως παιδί ήταν όνειρό μου μόνο να γίνω μέλος της Victoria's Secret» και αναφέρθηκε το μοντέλο από τη Βραζιλία Valentina Sampaio που «άνοιξε το δρόμο».

«Ολόκληρη η πλατφόρμα μου στηρίζεται στην αυτοπεποίθηση και την αγάπη για τον εαυτό μας. Θέλω να δείξω σε νέες transgender γυναίκες και άνδρες σε όλον τον κόσμο ότι οι βιομηχανίες ομορφιάς και μόδας αλλάζουν. Είμαι τόσο ευγνώμων που συνεργάζομαι με τη Victoria’s Secret και ελπίζω αυτό να ανοίξει τον δρόμο για άλλους μετά από μένα»,συνέχισε η 25χρονη.

H Victoria's Secret στα πλαίσια της νέας της στρατηγικής και φιλοσοφίας, αφήνει πίσω τα απαρχαιωμένα πρότυπα ομορφιάς και γίνεται πιο inclusive μέσα από νέες συνεργασίες με δημιουργούς του TikTok, plus size και transgender μοντέλα για τις καμπάνιες της.

Η Emira γεννήθηκε στο Dubai, μεγάλωσε στο Dalas και σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη. Χρησιμοποιεί το TikTok για να δίνει συμβουλές ομορφιάς και μόδας και μιλά ανοιχτά για τη φυλομετάβαση, τα ραντεβού, τις φιλίες και τη ζωή της στη Νέα Υόρκη. To 2021 συνεργάστηκε επίσης με άλλα διάσημα brands όπως Nars, Ugg, Google, Anastasia Beverly Hills και Fenty Skin.

Το 2019, η Valentina Sampaio από την Βραζιλία έγραψε ιστορία ως η πρώτη transgender γυναίκα που συνεργάστηκε ποτέ με τη Victoria's Secret για τη σειρά της VS PINK. Σήμερα είναι το νέο πρόσωπο της Armani Beauty, πρωταγωνιστώντας στις καμπάνιες του brand για το 2022, για τις οποίες φωτογραφήθηκε από τον Σουηδό Mikael Jansson.