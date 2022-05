Ο Anthony Hopkins γίνεται μοντέλο στη νέα καμπάνια του οίκου Loewe

Ακόμη και ο Sir Anthony Hopkins, του οποίου η καριέρα εκτείνεται σε επτά δεκαετίες, δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν μοντέλο για τον οίκο Loewe. Ο 84χρονος πρωταγωνιστεί στην καμπάνια του ισπανικού οίκου για την συλλογή pre fall 2022, με επίκεντρο τη χειροτεχνία, δίπλα σε διάσημα πρόσωπα όπως οι Josh O'Connor, Jessie Buckley και Kaia Gerber. Και είναι, όπως λένε, ο ορισμός του mood.

Φωτογραφημένος από τον Juergen Teller, σε styling του Benjamin Bruno, o Hopkins ποζάρει με τη νέα, ευρύχωρη τσάντα Anagram Studs T, με το λογότυπο Loewe και μία σειρά από μεταλλικές σχάρες νεροχύτη! Tην ίδια στιγμή φορά ένα μαύρο παντελόνι και κλασικό μαύρο πλεκτό πουλόβερ στην μία λήψη, και ένα πλεκτό με παιχνιδιάρικα πολύχρωμα donuts σε άλλη.

Τα σχόλια στην ανάρτηση του creative director Jonathan Anderson πλημμύρισαν, με ατάκες μερικών από τις πιο δημοφιλείς ταινίες όπου έχει πρωταγωνιστήσει ο κορυφαίος ηθοποιός όπως το θρυλικό The Silence of the Lambs ως Hannibal Lecter.

O οίκος έχει επιστρατεύσει για την συλλογή του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα. Στην ίδια καμπάνια συμμετέχουν η Gillian Anderson, η Megan Rapinoe και η Tracee Ellis Ros, ενώ η Δανή καλλονή Freja Beha Erichsen είναι είναι επίσης μία από τις ambassadors. Η Zadie Smith παρακολούθησε το show για το φθινόπωρο/χειμώνα 2022 και η Björk φόρεσε πρόσφατα ένα από τα cult breast-plate φορέματα.

O Hopkins o οποίος έχει εκτελέσει ξανά χρέη μοντέλου πρόσφατα στην καριέρα του για τους Loro Piana και Brioni, δεν είναι ο μεγαλύτερος στη νέα καμπάνια. Αυτό τον ρόλο έχει η 80χρονη καλλιτέχνης Lynda Benglis, η οποία καταφέρνει να υποστηρίξει το πιο fancy κολάν με parrot prints σαν επαγγελματίας του modeling.

Ο θρύλος της υποκριτικής, που έχει γίνει κάτι σαν Influencer στα social media χάρη στη γάτα του Niblo, κλέβει την παράσταση και αποδεικνύει ότι, όπως λέει ο Anderson, υπάρχει ένας μόνο Sir Anthony Hopkins.