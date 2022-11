Gucci Good Game: Η φύση παίζει παιχνίδια στη νέα, ανατρεπτική συλλογή του οίκου

Εμπνευσμένος από την κοινότητα του gaming, o γνωστός οίκος λανσάρει νέα φουτουριστική καμπάνια με μεταλλικές tote bags και GG Good Game logos

Μια ιδιαίτερη σχέση υπάρχει ανάμεσα στον οίκο Gucci και τον κόσμο του gaming. Κάτι που αποφάσισαν να αναδείξουν υπέροχα, μέσα από την νέα τους capsule συλλογή, με τίτλο «Good Game». H καμπάνια δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το “King Kong Magazine”, και φωτογράφο τον Piczo.

Pop χρώματα, metallic υφάσματα, φούτερ, baseball καπέλα, slide παντόφλες και πολλά ακόμη κομμάτια ξεχωρίζουν στη νέα συλλογή, η οποία περιέχει και τσάντες. Tote bags αλλά και back bags κυριαρχούν με το χαρακτηριστικό GG logo του οίκου.

@gucci

Μότο της νέας capsule συλλογής: «Gucci Good Game», το οποίο χρησιμοποιείται στο gaming από το 2019, ενώ ο γνωστός οίκος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια στον χώρο του gaming, αλλά και σε διαδραστικές online πλατφόρμες όπως Roblox, The Sandbox, Zepeto, Hot Wheels Unleashed, Pokémon Go, Animal Crossing, Tennis Clash και The Sims.

Το concept της φωτογράφισης βασίζεται στην είσοδο του κοινού μέσω μιας πύλης σε μια άλλη διάσταση, γεμάτη clubbing και στοιχεία rave κουλτούρας, όλα συνδυασμένα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τη φύση.

@gucci

Η Gucci Good Game κολεξιόν θα είναι διαθέσιμη στο Gucci.com και σε επιλεγμένες μπουτίκ διεθνώς.