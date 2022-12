Parex: Χριστουγεννιάτικα δώρα με -15% από εμάς!

Εάν ακόμα ψάχνεις το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα σου έχουμε τις καλύτερες επιλογές! Χάρισε άνεση στους αγαπημένους σου με τη νέα συλλογή Parex σε παντόφλες και παπούτσια για κάθε περίσταση!

Αυτές τις γιορτές χαρίζουμε άνεση & στιλ με δώρα Parex!

Για όλους τους αναγνώστες του Jenny GR, – 15% έκπτωση σε όλη τη νέα χειμερινή συλλογή έως 31.12.2022 με τον κωδικό: JENNYGR

Έλα να «ξετυλίξουμε» μαζί τις καλύτερες ιδέες δώρων!

Stylish Mποτάκια & Μπότες

Xρήσιμα για κάθε χειμερινή απόδραση αλλά και για ένα πιο ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο στιλ. Ανακάλυψε όλα τα boot trends στην Parex. Mποτάκια biker, με τακούνι, αρβυλάκια, γαλότσες, ψηλές μπότες για να είσαι stylish & προστατευμένη από το κρύο με την άνεση που προσφέρει η Parex!

Eντυπωσιακά μοκασίνια!

Λουστρίνι, δερμάτινα ή suede είναι ιδανικά για τη καθημερινότητα και ανήκουν στη λίστα με τις κορυφαίες τάσεις της μόδας που θα ολοκληρώσουν ένα chic look. Τα μοκασίνια αποδεικνύουν ότι το ανδρόγυνο στιλ ταιριάζει σίγουρα σε όλες, όπως και να τα συνδυάσεις, και είναι πάντα up to date!

Ελκυστικές Γόβες

Χριστούγεννα χωρίς γόβες δεν γίνονται! Γιορτινές και διαχρονικές, οι γόβες είναι τα ιδανικά παπούτσια για να είσαι κομψή σε όλες τις εορταστικές σου εμφανίσεις! Με χαμηλό ή ψηλό, block ή στιλέτο τακούνι, στην Parex υπάρχουν όλα τα σχέδια με αναπαυτικούς πάτους και άψογη εφαρμογή που μπορείς να συνδυάσεις με φορέματα, κοστούμια και λαμπερές φούστες!

Παντόφλες! Το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα!

Η τάση του homewear που όλοι λατρέψαμε γίνεται ξανά cozy με τη νέα συλλογή σε παντόφλες Parex.

Ανακαλύψτε τώρα τις Parex παντόφλες με ειδικά διαμορφωμένους πάτους , μαλακά υφάσματα και απίθανα σχέδια για μέγιστη άνεση, απαλότητα και κομψότητα.

Η συλλογή περιλαμβάνει γυναικείες παντόφλες, ανδρικές παντόφλες και παιδικές παντόφλες σπιτιού για αγόρια & κορίτσια! Σχέδια χρωματιστά, κλασικά, με αλπικέ λεπτομέρειες αλλά και με φιγούρες από αξέχαστους ήρωες.

Παντόφλες Disney!

H συνεργασία με τη Walt Disney προσφέρει μοναδικά σχέδια με τους αγαπημένους ήρωες μικρών και μεγάλων! Minnie & Mickey Μouse, Donald, Goofy, o αγαπημένος μας σκύλος Pluto είναι οι πρωταγωνιστές των πιο fun δώρων για όλους!



Παντόφλες Peanuts, Paw Patrol & The Smurfs!

Τα χριστουγεννιάτικα Pijama party θα έχουν καλεσμένους τον Snoopy, Woodstock, Charlie Brown, τα αγαπημένα κουτάβια Chase, Marsal, Rocky & Chase αλλά και την Στρουμφίτα με τα μικρά μπλε στρουμφάκια μαζί με τον Δρακουμέλ. Οι ήρωες που έχουν λατρέψει μικροί και μεγάλοι απεικονίζονται στις πιο αναπαυτικές παντόφλες με την υπογραφή της Parex.

Ανδρικές παντόφλες

Μια μεγάλη ποικιλία σε υφασμάτινες και δερμάτινες παντόφλες με εξαιρετική ποιότητα για ζεστασιά και άνεση όλο τον χειμώνα!

Σετ δώρου & αξεσουάρ!

Στη νέα συλλογή θα βρεις και ασορτί νεσεσέρ - τσαντάκια, κουβέρτες & pastel καλτσοπαντόφλες με γούνινη επένδυση που θα σου χαρίσουν ζεστασιά όλες τις κρύες ημέρες για την απόλυτη cozy εμπειρία!



Παντόφλες μονόχρωμες ή με σχέδια!

Τεράστια ποικιλία σχεδίων για κάθε ηλικία και προτίμηση. Μονόχρωμες ή με κέντημα, όλες είναι εντυπωσιακές, άνετες, χουχουλιάρικες και με κορυφαία ποιότητα! Οι παντόφλες Parex βγαίνουν σε ανοιχτό στιλ ή σε μποτάκια.

Peep toe παντόφλες

H νέα τάση σε ανοιχτές γυναικείες παντόφλες σπιτιού δεν λείπει από τη συλλογή Parex. Θηλυκές, στυλάτες και αναπαυτικές, θα τις βρεις διαθέσιμες με χιαστί ή με φάσα, μονόχρωμες & σε animal print.



