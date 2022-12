Η SARKK ABEE προχώρησε σε πρωτοποριακή συνεργασία με την καινοτόμα υπηρεσία παραλαβής online αγορών BOX NOW μέσω των e-shops της Tommy Hilfiger & Calvin Klein!

Ένας νέος, γρήγορος και εύκολος τρόπος παραλαβής δεμάτων, χωρίς έξοδα αποστολής, είναι πλέον διαθέσιμος στα online shops Tommy Hilfiger και Calvin Klein. Με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας του σύγχρονου καταναλωτή, η SARKK ABEE προχώρησε σε συνεργασία με την έξυπνη και καινοτόμα υπηρεσία παραλαβής δεμάτων BOX NOW για τα online shops Tommy Hilfiger και Calvin Klein, που υπόσχεται να κάνει την παράδοση δεμάτων «προσωπική υπόθεση». Πρόκειται για μία υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις το σημείο παραλαβής μέσα από τα 1000+ BOX NOW Lockers, που είναι διαθέσιμα σε κομβικά σημεία, με παρουσία σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και να παραλάβεις στο χρόνο και στο σημείο που θέλεις εσύ.

Τα BOX NOW Lockers είναι θυρίδες τοποθετημένες σε εξωτερικούς, εύκολα προσβάσιμους χώρους, διαθέσιμους 24/7 για τον καταναλωτή και είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς λειτουργούν αποκλειστικά με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κάνοντας αγορές μέσα από τα online shops των Tommy Hilfiger και Calvin Klein, επιλέγετε τη BOX NOW ως τρόπο παράδοσης κατά το check-out και διαλέγετε τo Box Now Locker που σας εξυπηρετεί από το χάρτη με τα σημεία εξυπηρέτησης.

Μέσα από αυτήν την συνεργασία, τα online shops Tommy Hilfiger και Calvin Klein δίνουν τη δυνατότητα δωρεάν παραλαβής των αγορών, με έναν πιο ευέλικτο τρόπο, που απαλλάσσει από τυχόν απρόοπτες δυσκολίες παράδοσης, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον.