Models.com Model of the Year Awards: Οι νηκητές του 2022

Στα Models.com Model of the Year Awards του 2022 ποιοι ήταν άραγε οι νιητές; Ποιοι διαμόρφωσαν τη χρονιά που περνάει τη βιομηχανία; Η γνώμη του κοινού και των επαγγελματιών του χώρου δεν συμφωνεί συχνά!

Το 2022 Models.com Model of the Year Awards είναι μια συλλογική φωνή πάνω από 400 μελών της βιομηχανίας της μόδας, οι οποίοι είναι κορυφαίοι φωτογράφοι, στυλίστες, editors, beauty creatives, art director και φυσικά του κοινού, του μεγάλου λάτρη της μόδας, η οποία δίνει στα μοντέλα την αναγνώριση που τους χρειάζεται μέσω των βραβείων του.

Το μεγαλύτερο βραβείο, το Model of the Year, πηγαίνει στο μοντέλο που είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην μόδα το 2022, με όλη τη βοήθεια και υποστήριξη της βιομηχανίας φυσικά. Το βραβείο Breakout Star είναι το βραβείο για το νέο μοντέλο που μόλις ξεκίνησε να κάνει τα βήματά του στον χώρο, αλλά έχει κάνει πολύ δυνατή την παρουσία του ήδη. Το βραβείο Social Movers of the Year είναι για το μοντέλο που χρησιμοποίησε τη δύναμη των social media του ώστε να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Το βραβείο Model Turned Actor είναι για όσα μοντέλα έγινα ηθοποιοί και ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Τέλος το μεγάλο βραβείο, που δίνεται για τρίτη χρονιά, το Lifetime Achievement Award είναι για το μοντέλο με τα πιο ξεχωριστά επιτεύγματα καθ'όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Τα βραβεία «έσπασαν» στις παρακάτω κατηγορίες: Model of the Year Women+ , Model of the Year Men+, Breakout Star Women+, Breakout Star Men+, Social Mover of the Year, Model Turned Actor, *Lifetime Achievement Award*

Model of the Year Women+

Το μόνο πρόσωπο, το οποίο καθόρισε τη χρονιά και ήταν πανταχού παρόν. Ξεχώρισε μέσα από τα καλύτερα bookings με τους καλύτερους φωτογράφους, στυλίστες και κερδίζοντας αναγνώριση άλλου επιπέδου! Αυτό το πρόσωπο δεν είναι άλλο από την Bella Hadid ανάμεσα στις γυναίκες και τον Alton Mason ανάμεσα στους άνδρες. Η συμφωνία μεταξύ της ψήφου του κοινού και της ψήφου της βιομηχανίας επιβεβαιώνει τον τεράστιο αντίκτυπο των μοντέλων.

Model of the Year Men+

Breakout Star Women+



Όπως και στο μεγάλο βραβείο του Model of the Year, έτσι και αυτό αναφέρεται στο μοντέλο που είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, αλλά η καριέρα του έχει μόλις ξεκινήσει. Έχει κλείσει δουλειές σε καμπάνιες και fashion editorials που ήταν υψηλού επιπέδου και θα αφήσουν το στίγμα τους στη βιομηχανία.

Η ψήφος του κοινού πήγε στην Mathilda Gvarliani.

Η ψήφος των επαγγελματιών πήγε στην Mila van Eeten.

Breakout Star Men+

Η ψήφος του κοινού έβγαλε τον Mathieu Simoneau.

Η ψήφος των επαγγελματιών έβγαλε τον Maty Drazek.

Social Mover of the Year



Το βραβείο αυτό πηγαίνει στο μοντέλο που κοίταξε πέρα από τους αριθμούς των followers και χρησιμοποίησε την επιρροή του ώστε να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Είτε αυτό έγινε με το να οργανωθεί με την κοινότητά του, είτε ενημερώνοντας για σημαντικά θέματα, αυτό το μοντέλο είχε έντονη παρουσία τη φετινή δύσκολη χρονιά.

Το κοινό ήθελε την Bella Hadid και οι επαγγελματίες του χώρου αποφάσισαν να δώσουν το βραβείο στην Quannah Chasinghorse.

Model Turned Actor



Αυτό το μοντέλο είναι ήδη γνωστό στη βιομηχανία της μόδας, αλλά το 2022 διένυσε αρκετά μίλια σε αξιόλογες τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές παραγωγές.

Το κοινό φήφισε την Hunter Schafer.

Οι επαγγελματίες ψήφισαν την Hoyeon.

*Lifetime Achievement Award*

Το βραβείο αυτό πηγαίνει στη σειρήνα της βιομηχανίας της μόδας! Αυτή τη χρονιά ψηφίστηκε η μοναδική Linda Evangelista.