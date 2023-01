Χρυσές Σφαίρες 2023: Ποιοι ήταν οι πιο καλοντυμένοι στο κόκκινο χαλί

Οι Χρυσές Σφαίρες πραγματοποιήθηκαν εχθές και το κόκκινο χαλί πήρε φωτιά! Ποιοι όμως ήταν αυτοί που έκλεψαν τις ετνυπώσεις και ήταν οι πιο καλοντυμένοι;

Οι Χρυσές Σφαίρες επέστρεψαν στο Beverly Hills στην California, για να τιμήσουν τις καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς. Είναι το πρώτο event που ανοίγει μια award season πολλά υποσχόμενη. Πριν ξεκινήσει η τελετή, οι αγαπημένοι μας σταρ πέρασαν από το κόκκινο χαλί για να φωτογραφηθούν και αναδείξουν τα looks τους. Τα περισσότερα looks ήταν αρκετά θηλυκά με πολλές λάμψεις, αλλά κάπως συμβατικά -εκτός από την εμφάνιση του Emma D’Arcy φυσικά. Οι άνδρες έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους και πραγματικά προσπάθησαν να σπάσουν τα κλασικά στερεότυπα. Βέβαια όταν εμφανίζεσαι στο κόκκινο χαλί καλά θα κάνεις να δείχνεις άψογος, up dated και αν τα καταφέρεις, να κάνεις και πρόταση, αλλά ίσως πρέπει να περιμένουμε τα Oscars για αυτό.

Οι πιο καλοντυμένοι των Χρυσών Σφαιρών προσωπικά ήταν λίγοι και καλοί. Είναι όλοι στην παρακάτω λίστα και περιμένουν να τους κρίνεται ανάλογα

1. Η Rihanna με Schiaparelli

Η Rihanna έδωσε όγκο. Εμφανίστηκε με ένα μαύρο Schiaparelli Couture με βελούδινο μπούστο που έκλεψε τις εντυπώσεις, συνδυασμένο με μια βελούδινη κάπα με φουσκωτά μανίκια και μακριά βελούδινα γάντια. Φυσικά έβαλε ότι διαμάντι μπόρεσε να βρει στου Cartier, ενώ επέλεξε clutch από τον Roger Vivier και πέδιλα από τον Giuseppe Zanotti.

GETTY IMAGES

2. Η Anya Taylor-Joy με Dior

Η Anya Taylor-Joy επέλεξε για ακόμα μια φορά τον οίκο Dior. Περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα outfit που αποτελούνταν από ένα μπουστάκι και μια wrap maxi φούστα σε έντονο κίτρινο. Έδωσε έμφαση στα κοσμήματα με ένα παχύ χρυσό και διαμαντένιο κοντό κολιέ, ασορτί βραχιόλια και σκουλαρίκια σε σχήμα λουλουδιού.

GETTY IMAGES

3. H Michelle Yeoh με Armani Privé

Η Michelle Yeoh είναι η μόνη που ίσως καταφέρει να επαναφέρει το peplum στα trends. Εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες με ένα Armani Privé στράπλες φόρεμα σε midnight blue με κρύσταλλα και παγιέτες. Τα κοσμήματά της ήταν από το Moussaieff Jewellers.

GETTY IMAGES

4. Η Natasha Lyonne με Givenchy

Η Natasha Lyonne απέδειξε ότι το LBD πάει παντού. Οκ, δεν χρειάζεται να είναι little, αλλά είναι σίγουρα black. Φόρεσε ένα ντραπέ φόρεμα από τον οίκο Givenchy με γάντια-μανίκια και ολοκλήρωσε το look της με ογκώδη δαχτυλίδια και βραχιόλια από τον David Webb.

GETTY IMAGES

5. Η Michelle Williams με Gucci

Η Michelle Williams σέταρε άψογα την επιδερμίδα της με το χρώμα του φορέματός της. Έφτασε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα Gucci φόρεμα όλο βολάν και πιέτες στο χρώμα της κρέμας, συνδυασμένο με μεταλλικές πλατφόρμες και πολύ minimal κοσμήματα.

GETTY IMAGES

6. Η Letitia Wright με Prada

Η Letitia Wright έδωσε μια διαφορετική νότα στο κόκκινο χαλί. Εμφανίστηκε με ένα αμάνικο Prada φόρεμα σε ombré πορτοκαλί και κρεμ χρωματισμούς. Το συνδύασε με μια μεγάλη τάση αυτή τη στιγμή, το κοκτέιλ δαχτυλίδι και φυσικά φόρεσε διαμαντένια σκουλαρίκια, όλα από το οίκο κοσμημάτων Bulgari.

GETTY IMAGES

7. Η Elizabeth Debicki με Dior

Η Elizabeth Debicki θα μπορούσε να αποτίνει φόρο τιμής στην Πριγκίπισσα Diana με την εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες. Εμφανίστηκε με ένα στράπλες minimal φόρεμα του οίκου Dior σε salmon απόχρωση και ένα πάρα πολύ σικάτο κολιέ επίσης από τη συλλογή της Dior Fine Jewlery.

GETTY IMAGES

8. Το Emma D’Arcy με Acne Studios

Το Emma D’Arcy έκανε μια αξιομνημόνευτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στις πρώτες του Χρυσές Σφαίρες. Με ένα outfit από τα Acne Studios έδωσε την πιο σωστή περιγραφή για ίδιο του το look: «Τίποτα δεν φωνάζει περισσότερο nonbinary από το να φοράς φούστα και παντελόνι μαζί.»

GETTY IMAGES

9. Ο Billy Porter με Christian Siriano

Ο Billy Porter δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος από το κόκκινο χαλί. Φόρεσε ένα custom tuxedo gown σε Viva Magenta χρώμα από τον Christian Siriano και μας θύμισε αρκετά την εμφάνισή του στα Oscar 2019.

GETTY IMAGES

10. Ο Eddie Redmayne με Valentino

Ο Eddie Redmayne ήταν όσο χρειάζεται μοδάτος με το τεράστιο λουλούδι του στο πέτο από το Valentino σμόκιν του. Η διάφανη μαύρη μπλούζα από μέσα ήταν αρκετά νεανική νότα.