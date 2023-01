«Be your own BOSS»: Η νέα καμπάνια της BOSS για την άνοιξη/καλοκαίρι 2023

Η νέα καμπάνια της BOSS άνοιξη/καλοκαίρι 2023 παρουσιάζει πώς γίνεται ένα πραγματικό «αφεντικό».

Μετά από μια απίστευτα σημαντική χρονιά και μια εξαιρετικά επιτυχημένη ανανέωση του brand, η καμπάνια Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 της BOSS προσφέρει μια γεμάτη διασημότητες εξερεύνηση για το τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος ένα πραγματικό BOSS. Η νέα σεζόν ρίχνει μια πιο προσεκτική ματιά στα γερά θεμέλια του motto "Be your own BOSS", ενώ εμπνέει τους άλλους να αγκαλιάσουν τις πλήρεις δυνατότητές τους και να ζήσουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους - με αυτοπεποίθηση, στυλ και ένα όραμα που βλέπει προς το μέλλον.

Στην καρδιά της εκστρατείας παρουσιάζονται έξι κορυφαία ταλέντα από διάφορους τομείς που μοιράζονται τις ιστορίες καταγωγής τους δίνοντας έμπνευση στον καθένα μας να αγκαλιάσει το πεπρωμένο του: Το Βρετανικό super model Naomi Campbell, ο Κολομβιανός τραγουδιστής Maluma, το Αμερικανικό super model Gigi Hadid, ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Lee Minho, ο Ιταλός TikTok δημιουργός νέας γενιάς Khaby Lame και ο Ιταλός τενίστας Matteo Berrettini. Κάθε ένα από αυτά τα διάσημα και παγκοσμίως αναγνωρισμένα ταλέντα ξεπέρασε εμπόδια και προσωπικούς αγώνες για να γίνουν αφεντικό του εαυτού τους. Ο φωτογράφος Mikael Jansson, αποθανάτισε αυτές τις δυναμικές ιστορίες τις οποίες αφηγούνται μέσα από γεμάτες συναισθήματα λέξεις απεικονίζοντας την πορεία τους προς τον θρίαμβο. Αυτές οι BOSS προσωπικότητες ήξεραν πάντα τι ήθελαν, και το πέτυχαν μέσα από μια σειρά προσωπικών επιλογών. Καθώς προορίζονταν για σπουδαία πράγματα, ενσαρκώνουν με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα ότι τα “αφεντικά” δεν γεννιούνται – γίνονται (BOSSes aren’t born – they’re made).

Αυτή είναι μια νέα ευκαιρία για ουσιαστική αφήγηση ιστοριών, ενώ παράλληλα συνδέεται με την BOSS κοινότητα. Η καμπάνια στοχεύει στην έμπνευση της προσωπικής φιλοδοξίας, ενώ παρουσιάζει τη νέα συλλογή με έναν τρόπο που παρακινεί. Χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι όλα τα μονοπάτια στη ζωή μπορούν να παρουσιάσουν αμέτρητες ανατροπές, ωστόσο το ταξίδι για να γίνεις αυτός που πραγματικά είσαι, ξεκινάει από μέσα σου.