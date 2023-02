Marc Jacobs Spring 2023: Η θλίψη, η έμπνευση και η Vivienne Westwood

Γεμάτος έμπνευση και θλίψη ο Marc Jacobs άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια ο Marc Jacobs επιστρέφει στο Park Avenue Armory για ένα show, που δε θυμίζει σε τίποτα το τελευταίο του show εκεί τον Φεβρουάριο του 2020. Αυτό το show είναι ένα θλιμμένο και θυμωμένο requiem.

Το τεράστιο δωμάτιο ήταν καθηλωμένο στο απόλυτο σκοτάδι και σχεδόν άδειο, εκτός από μια σειρά από προβολείς που φώτιζαν ακριβώς μπροστά από μια και μοναδική σειρά από καρέκλες. Μια βιολονίστρια έπαιζε το «Einstein on the Beach» και το κλασικό σημείωμα πριν από το show είχε quote της Vivienne Westwood. Η συλλογή είχε το όνομα «Heroes» και το quote έλεγε «Η μόδα ενισχύει τη ζωή και πιστεύω ότι είναι ένα όμορφο, γενναιόδωρο πράγμα που μπορείς να κάνεις για τους άλλους».

Ο Marc Jacobs έχει πολλούς ήρως, όπως τον Yves Saint Laurent, την Rei Kawakubo, τη Miuccia Prada, αλλά αυτή η συλλογή ήταν φόρος τιμής στην «νονά της punk». Από τις περούκες των μοντέλων μέχρι τις πλατφόρμες των παπουτσιών τους. Σχεδόν όλα τα looks της συλλογής είχαν κάτι από Westwood, είτε από την πειρατική συλλογή, είτε από τα κρινολίνα, είτε από την αυθάδεια και το ήθος της.

Ένα show βουτηγμένο στη θλίψη για τον χαμό της Vivienne Westwood, ένα requiem, που άφησε πολλά παράθυρα ανοιχτά στην ψυχή του Marc Jacobs. Μετά από τρία χρόνια απουσίας και πανάκριβων συλλογών, ο σχεδιαστής αποφάσισε να επιστρέψει στο New York Fashion Week για να αποτίσει φόρο τιμής στην αγαπημένη του punk ηρωίδα και να μας αποδείξει ότι είναι ακόμα εδώ με πολλή έμπνευση, ακόμα και αν προέρχεται από πόνο.