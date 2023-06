The BFF Podcast: Όσα θέλεις να ξέρεις για τη μόδα, αλλά ντρέπεσαι να ρωτήσεις

Το επεισόδιο που σου λύνει όλες τις fashion απορίες, είναι εδώ

Στο δεύτερο επεισόδιο του The BFF podcast η Άρτεμις Καράγιαννη, Head of Fashion and Beauty του JennyGr, υποδέχεται στο studio την Fashion Editor Σοφία- Χριστίνα Ραδίτσα και μαζί δίνουν απαντήσεις σε πραγματικές απορίες μόδας από αυτές που ντρέπονται ή δεν έτυχε να ρωτήσουν οι γυναίκες του γραφείου. Fashion λύσεις σε ερωτήματα που ξεκινούν από τον καθρέφτη μας, στριφογυρνούν στη ντουλάπα μας, σταματούν σε μια εικόνα στα social media και στόχο έχουν να κάνουν να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας!