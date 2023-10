Η ομορφιά που κρύβεις μέσα σου: Πώς αγάπησα το σώμα μου μετά την εγκυμοσύνη

Η μόδα πρέπει να ενδυναμώνει τις γυναίκες και να λειτουργεί πάντοτε υπέρ τους! Η Κατερίνα Νανοπούλου, φωτογραφίζεται με τη νέα συλλογή της Answear.LAB με τίτλο NO SHAME και μοιράζεται με ποιον τρόπο τα ρούχα την βοήθησαν να αποδεχτεί το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη.

Υπάρχει μία γενική αντίληψη ότι τα σώμα της γυναίκας πρέπει να επανέλθει μετά την εγκυμοσύνη, και μάλιστα γρήγορα. Είναι αυτό που μας έχουν μάθει τα περιοδικά, η τηλεόραση και τα media, κάθε φορά που βγάζουν ένα άρθρο με τίτλο “Δες πώς είναι το σώμα της τάδε διάσημης 2 μήνες μετά τον τοκετό” ή έχουν μία συνέντευξη κάποιας celebrity που μας ανακοινώνει πόσα λίγα κιλά πήρε. Στην αντιπέρα όχθη, αν μία γυναίκα τολμήσει να πάρει πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη ή να μην τα χάσει κατευθείαν, άρθρα που θα την καταδικάζουν και φωτογραφίες που θα τονίζουν το σώμα της, θα κάνουν το γύρο του διαδικτύου, με όλους εμάς να καταναλώνουμε με μανία αυτό το περιεχόμενο.

Στη δική μου εγκυμοσύνη πήρα περίπου 18 κιλά. Μάλλον, για να τα πω πιο σωστά, στα 18 κιλά σταμάτησα να ζυγίζομαι (ήταν πολύ κοντά στην ημερομηνία που γέννησα). Φυσικά και είχα ονειρευτεί μία εγκυμοσύνη όπου θα κάνω γιόγκα για εγκύους και θα καταναλώνω υγιεινά smoothies, αλλά η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Εν μέσω κόβιντ, με το ζόρι μπορούσα να βγω από το σπίτι, πόσο μάλλον να παρακολουθήσω κάποιο μάθημα γιόγκα και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων με πολύωρα γυρίσματα καθημερινά, η διατροφή μου ήταν συχνά τυροπιτάκια και σπανακοπιτάκια, στην καλύτερη, και πίτσες, στην χειρότερη.

Get the look here:

Μπλούζα

Όταν γέννησα, πάλι εν μέσω κόβιντ, το τελευταίο που με απασχολούσε ήταν να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης. Αρρώστησα βγαίνοντας από το μαιευτήριο, πάλευα με την μητρότητα και τη νέα πραγματικότητα, οπότε προσπαθούσα απλά να επιβιώσω.

Ο καιρός πέρασε, τα πράγματα έγιναν πολύ καλύτερα και όντως άρχισα να νιώθω ο εαυτός μου, αλλά τα κιλά της εγκυμοσύνης δεν χάθηκαν όλα. Και όσο δύσκολο κι αν ήταν έφτασε η στιγμή που έπρεπε να το αποδεχτώ και να αρχίσω να νιώθω καλά με τον εαυτό μου.

Get the look here:

Φούστα

Μπλούζα

Παπούτσια

Η αποδοχή δεν έρχεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και εσωτερική δουλειά για να καταλάβουμε οι γυναίκες (και οι μητέρες) ότι η εμφάνιση δεν καθορίζει την αξία μας. Ένα μεγαλύτερο νούμερο φούστας, παντελονιού ή μπλούζας δεν σημαίνει αυτομάτως αποτυχία. Σημασία έχει να είμαστε καλά με τα ρούχα μας και με το σώμα μας ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον αριθμό των κιλών μας. Συχνά, η αποδοχή ξεκινά από τα ρούχα μας. Παλεύουμε μερικές φορές να χωρέσουμε σε ένα παλιό τζιν που το είχαμε από πριν μείνουμε έγκυες και στο οποίο ίσως δεν ξαναμπούμε ποτέ. Και αυτό είναι οκ! Είναι οκ να μη μας κάνουν τα παλιά μας ρούχα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κολλήσουμε στο παρελθόν και θα το δούμε σαν αποτυχία. Σημαίνει απλά ότι αλλάξαμε. Και η μητρότητα σε αλλάζει σε τόσα πολλά, που τα ρούχα είναι το λιγότερο!

«Ανάδειξε την ομορφιά που κρύβεις μέσα σου»

Get the look here:

Φόρεμα

Παπούτσια

Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα της νέας συλλογής No Shame, που φέρνει η Answear.LAB.

Λίγα λόγια για τη συλλογή:

Τα υλικά που κυριαρχούν είναι το δέρμα και η δαντέλα που προσθέτουν ποικιλία στις υφές και προσδίδουν στη συλλογή έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Αυτή η ποικιλομορφία αναδεικνύεται τέλεια μέσα από το μαύρο, που είναι το χρώμα-οδηγός της συλλογής ενώ η χρωματική παλέτα συμπληρώνεται από γκρι, λευκό, κρεμ και εντυπωσιακό φούξια.

Η συλλογή προβάλλεται μέσα από μια ατμοσφαιρική φωτογράφιση, με ασπρόμαυρες κυρίως εικόνες γεμάτες συναισθήματα. Σ’ αυτές εμφανίζονται εξαιρετικά μοντέλα, όπως η Lidia Popiel, επιτυχημένη φωτογράφος, η οποία αποδεικνύει συνεχώς ότι η ομορφιά δεν γνωρίζει όρια ηλικίας. Επίσης, στη φωτογράφηση πρωταγωνιστεί η Magdalena Zalejska γνωστή ως Apolonka, η οποία ήταν από τις πρώτες στο χώρο της μόδας που υποστήριξε ότι οι γυναίκες που φορούν μεγαλύτερα μεγέθη μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο της μόδας.



«Συχνά ντρεπόμαστε για το σώμα μας, αντί να του δείχνουμε σεβασμό και αγάπη. Δημιουργώντας την περιορισμένη συλλογή "No Shame", σκεφτήκαμε όλες τις γυναίκες που παλεύουν με την έλλειψη αυτοαποδοχής, αλλά και με όσους τις κάνουν να νιώθουν ντροπή για το σώμα τους. Πιστεύουμε ότι, μιλώντας δυνατά για το φαινόμενο της ντροπής, θα καταφέρουμε να πείσουμε τις γυναίκες να αποδεχτούν την εμφάνισή τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να αντιστέκονται στην κριτική των άλλων», λέει η Agnieszka Pruchnik, Brand Director της Answear.LAB.

Έτσι ακριβώς, ένιωσα κι εγώ μέσα από το ταξίδι αποδοχής του σώματός μου μετά την εγκυμοσύνη. Η κοιλίτσα που δίπλωνε το καλοκαίρι όταν καθόμουν και τα μπουτάκια που ήταν έξω όσο κυνηγούσα το παιδί στην παραλία, δεν ήταν εύκολα στην αποδοχή, αλλά αν αναλογιστεί μία γυναίκα πόσα πράγματα έχει καταφέρει το σώμα της και πόσο εκπληκτικά πράγματα συμβαίνουν στο σώμα της όσο δημιουργεί ζωή, θα βάλει το ωραίο της φόρεμα, θα κοιτάξει στον καθρέφτη και θα πει "No shame", θα χαμογελάσει και θα βγει νιώθοντας ο πιο confident εαυτός της!

H συλλογή είναι αποκλειστικά διαθέσιμη μέσω του answear.gr και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Διάβασε όλες τις ιστορίες ΕΔΩ.

Photo credits: Δώρα Δημητρίου