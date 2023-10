OH MY 20s! H TEZENIS γιορτάζει τα 20 της χρόνια με ένα exclusive show in Ibiza

Ο εορτασμός των 20ων γενεθλίων είναι πάντα μια σημαντική στιγμή. H Tezenis, το Calzedonia group brand με τη cool, πρωτοποριακή ψυχή, ιδρύθηκε το 2003 και φέτος που έγινε 20, το γνωρίζει καλά

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Ίμπιζα, της οποίας οι παραλίες, τα πεντακάθαρα νερά, η αγορά, τα πάρτυ και η διεθνής ατμόσφαιρα την κατέστησαν ιδανική τοποθεσία για να διατηρηθεί ζωντανή η ενέργεια του καλοκαιριού. Ένα μέρος που παραπέμπει σε αναμνήσεις από τα πρώτα 20s μας, γεμάτο μουσική και ελευθερία. Την prive βραδινή εκδήλωση στις 3 Οκτωβρίου, φιλοξένησε ένα από τα πιο διάσημα κλαμπ: το Destino Pacha.

Το πνευματικό παιδί του Balich Wonder Studio, της εταιρείας συμμετοχών που ειδικεύεται στη ζωντανή ψυχαγωγία και την επικοινωνία και ανήκει στους Marco Balich, Gianmaria Serra και Simone Merico, με την καλλιτεχνική διεύθυνση της LaTarma Entertainment, ήταν πίσω από την εκδήλωση που γιόρτασε με έμπνευση τα βασικά στοιχεία του DNA της μάρκας. Ήχοι που αναζωογονούν το σώμα και το μυαλό έπαιξαν κεντρικό ρόλο κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς που ζωντάνεψε χάρη στις live περφόμανς και τους κορυφαίους DJs με το σλόγκαν "Music for the Body".

Στις αλάνθαστες νότες των βραβευμένων DJs και παραγωγών Robin Schulz και Purple Disco Machine (Grammy Awards 2023), με φώτα, SFX και μουσική που δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση, η Tezenis έγραψε το όνομά της στη νύχτα της Ίμπιζα, επαναφέροντας για ένα βράδυ τον ενθουσιασμό της ηλικίας των 20 ετών.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν σε μια από τις πιο μαγικές στιγμές: το ηλιοβασίλεμα. Με τον ατμοσφαιρικό ήχο των γκονγκ, το συμβολικό τελετουργικό του νησιού, ξεκίνησαν οι δύο πρώτες live performances της βραδιάς, συνοδευόμενες από ένα σόου βασισμένο στην ελευθερία της κίνησης. Όταν έπεσε η νύχτα στην Ίμπιζα, ένα light show φώτισε την κεντρική σκηνή του club, σηματοδοτώντας για τους παρευρισκόμενους την πραγματική έναρξη του show, μία αφήγηση φτιαγμένη από μουσική, χορογραφία και μόδα: την ιστορία της Tezenis.

Τα εμβληματικά ρούχα, οι fashion show collections, κεφάλαια μιας ιστορίας με παράδοση και attitude. Από τα πρώτα iconic σλιπ, που φορέθηκαν από τον πρώτο καλλιτέχνη στη σκηνή, στις πρώτες μουσικές συνεργασίες, περνώντας από τις μεγάλες τηλεοπτικές συνεργασίες, μέχρι τις viral τάσεις TikTok των τελευταίων ετών: ένα πραγματικό medley από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τoυ brand, μια καταγραφή στην ουσία της ιστορίας μας μέχρι σήμερα.

Η Tezenis ήταν πάντα συνδεδεμένη με το εκρηκτικό ταλέντο της live μουσικής κι έφερε στην σκηνή διεθνείς τραγουδιστές και ερμηνευτές, παρουσιάζοντας παράλληλα τη νέα συλλογή της. Το ένα μετά το άλλο, τα νέα εμβληματικά ρούχα Tezenis ανέβηκαν στη σκηνή, μέσα σε μία παριζιάνικη ατμόσφαιρα και νέους αστικούς ήχους, υπογραμμίζοντας την ικανότητα τoυ brand να ερμηνεύει τις τάσεις, δημιουργώντας συλλογές με ευέλικτη, νεανική και pop χροιά.

Όλα αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση ενός ήδη ουσιαστικού δεσμού μεταξύ της Tezenis και της μουσικής. Ειδικότερα, με τη μουσική νέων αναδυόμενων καλλιτεχνών, την οποία το brand συνεχίζει να υποστηρίζει ως ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και παγκόσμιας γλώσσας. Πολυάριθμα εθνικά και διεθνή ονόματα της μουσικής και της μόδας παρευρέθηκαν στη βραδιά. Μεταξύ αυτών ήταν η Roxie, η πολωνικής καταγωγής τραγουδίστρια που κέρδισε το The Voice Kids Poland το 2018, η Kianna, η ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια της ποπ, η Naomi Lareine, η Ελβετίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός rhythm and blues, η Enula, η καλλιτέχνιδα που ξεχώρισε από το talent show Amici 20, η Mathea, η οποία έγινε γνωστή το 2016 με τη συμμετοχή της στην έκτη έκδοση του talent show The Voice of Germany και η Emma Smetana, η τσέχικης καταγωγής ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Το πάρτι, με το οποίο γιορτάστηκε ένα σημαντικό ορόσημο, έγινε έτσι μια ευκαιρία για τo brand να γιορτάσει μαζί με όλους εκείνους που συμμετείχαν στην ιστορία της, να θυμηθεί την προέλευσή της, την πρόοδο που σημείωσε χάρη στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της και το ταξίδι που θα ακολουθήσει, το οποίο χαρακτηρίζεται πάντα - αυστηρά - από τη μουσική.