Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ «ντύνεται» ξανά Κάρι Μπράντσο - Η λεπτομέρεια που λατρέψαμε

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκετ έχει μπει για τα καλά στο «πετσί του ρόλου» της εδώ και πολλά χρόνια

Ο ρόλος της Κάρι Μπράντσο έχει στιγματίσει την ηθοποιό Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τόσο πολύ, που ακόμα και στην προσωπική της ζωή δημιουργεί looks τα οποία όχι μόνο είναι εμπνευσμένα από την διάσημη fashionista της σειράς, αλλά θα μπορούσαν να είναι και κοστούμια για το And Just Like That.

Η ηθοποιός πήγε στο New York City Ballet 2023 Fall Fashion Gala στο Lincoln Center και αποφάσισε να σετάρει με το look της δύο διαφορετικά παπούτσια, μια κίνηση που «φωνάζει» από χιλιόμετρα Κάρι. Η Σάρα Τζέσικα φόρεσε ένα φόρεμα με όγκο από τον οίκο Carolina Herrera, το οποίο και αυτό θυμίζει έντονα την Κάρι Μπράντσο, αφού ως γνωστόν ο χαρακτήρας αυτός λατρεύει το balletcore και όλες τις tutu του κόσμου. Εκτός όμως από τα παπούτσια που κέντρισαν το ενδιαφέρον, ακόμα ένα αξεσουάρ έκλεψε τα φλας και αυτό ήταν ο τεράστιος, μαύρος φιόγκος στα μαλλιά της, που έφτανε μέχρι το τελείωμα της φούστας. Too much; Ίσως.