Θέλεις το πουλί που φορούσε η Κάρι Μπράντσο στο κεφάλι της; Μπορείς να το αποκτήσεις

Βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's

Αν υπάρχει ένα αξεσουάρ της Κάρι Μπράντσο που δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ, αυτό είναι το headpiece με το πουλί που έβαλε στον γάμο, που δεν έγινε ποτέ. Αφού το έβαλε στην πρώτη ταινία Sex and the City, το πουλί επανήλθε στον 2ο κύκλο του "And Just Like That...", για να φορεθεί στο Met Gala.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πάλεψε για να φέρει αυτό το κομμάτι στα γυρίσματα, και το πέτυχε «παγιδεύοντας» τον Μάικλ Πάτρικ Κινγκ. «Δεν θα το δεχόταν ποτέ, οπότε τον φέραμε προ εκπλήξεως. Όταν με είδε, με ρώτησε γιατί φοράω ένα πουλί στο κεφάλι μου. Μα κοίταξέ το, του είπα. Κι εσύ θα το έβαζες». Χάρηκε πολύ που το ξαναφόρεσε, δίνοντάς του μία θετική χροιά αυτή τη φορά.

Το «Πουλί του Παραδείσου» σε δημοπρασία

Όταν οι σχεδιαστές κοστουμιών της σειράς, Ντάνι Σαντιάγο και Μόλι Ρότζερς παρέλαβαν αυτό το vintage κομμάτι, αγχώθηκαν. «Ήμασταν τρομοκρατημένοι γιατί αυτό το πουλί ήταν πάνω από 100 χρονών και έπρεπε να το φορά για ώρες στο κεφάλι της». Μάλλον για αυτό μπαίνει σε δημοπρασία από τον μεγαλύτερο οίκο δημοπρασίας, Sotheby's, με την τιμή του να εκτιμάται στις 40 με 70 χιλιάδες βρετανικές λίρες.

Sotheby's

«Είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι όσον αφορά στο χρώμα, τα φτερά και τη συνολική του κατάσταση. Αν το δεις από κοντά, δεν είναι απλά φτερά, αλλά ένα ταριχευμένο πουλί. Πρέπει να πάει σε κάποιον ατρόμητο trendsetter, όπως ακριβώς ήταν και η Κάρι Μπράντσο. Είναι ένα αληθινό Πουλί του Παραδείσου», υποστηρίζει η επικεφαλής μόδας και αξεσουάρ του Sotheby's, Σύνθια Χούλτον.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεσαι, η δημοπρασία ξεκινά στις 31 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ θα είναι μέρος έκθεσης από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, μαζί με ρούχα της Νταϊάνα.