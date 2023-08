And Just Like That...: Τα ελληνικά της Κάρι Μπράντσο, το cameo της Σαμάνθα και ένας εξαιρετικός 2ος κύκλος

Ένας κύκλος που έκανε στροφή 180 μοιρών και συντονίστηκε με το 2023

Πριν από ενάμιση χρόνο, έγραφα για τον 1ο κύκλο της σειράς "And Just Like That..." και πόση αμηχανία μου προκάλεσε παρακολουθώντας τον. Τρομακτική επίδειξη πλούτου, ο θάνατος του Big (που συνέπεσε με τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του Chris Noth) και μία επιφανειακή προσέγγιση σε πιο σύγχρονα θέματα. Τόσο όσο ώστε να μάς πουν woke.

Δεν ξέρω τι έγινε στον 2ο κύκλο, αλλά η σειρά έκανε στροφή 180 μοιρών. Κατάλαβε ότι πρέπει να προσαρμοστεί απόλυτα στο παρόν, αν θέλει να συνεχίσει και να βρει κοινό από όλες τις ηλικίες. Χωρίς να χάσει τους λόγους για τους οποίους αγαπήσαμε το "Sex and the City" (ρούχα, σεξ, έρωτας), η Κάρι Μπράντσο και τα κορίτσια της έγιναν γυναίκες που βρίσκονται πλέον κοντά στα 60, ζουν τη ζωή τους, προβληματίζονται για αυτά που συμβαίνουν γύρω της, κάνουν λάθη, αγαπούν τα λάθη τους, επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους.

**ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ SPOILERS

Το cameo της Σαμάνθα Τζόουνς

Ήταν η στιγμή που περιμέναμε όλοι. Μετά από έναν πολύ δημόσιο πόλεμο και πυρά που εκτοξεύονταν κυρίως από την Κιμ Κατράλ, η Σαμάνθα επέστρεψε στο φινάλε του 2ου κύκλου, έστω και για 2 λεπτά. Αν και ήταν εντυπωσιακό που την έπεισαν, η σκηνή ήταν ψυχρή και δεν μάς έφτασε. Η Σαμάνθα μιλά στο τηλέφωνο με την Κάρι (κάτι που δεν έγινε σίγουρα στην πραγματικότητα) και ο 2ος κύκλος ήταν τόσο ρεαλιστικός και ζωντανός, που έκανε αυτό το τηλεφώνημα να μοιάζει κρύο και περιττό. Τελικά νομίζω ότι θα ήθελα να δω την Κατράλ να κάνει κανονικό reunion μαζί τους και τίποτα λιγότερο.

Τα ελληνικά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Χίλια συγγνώμη, αλλά ο πρωταγωνιστής του φινάλε δεν ήταν η Κατράλ, αλλά τα ελληνικά της Κάρι σε μία ελληνική παραλία. «Συγγνώμη, θα μπορούσατε να μάς φέρετε άλλα δύο Cosmopolitan;». Τα είπε πολύ καλά και αυτή η σκηνή επιβεβαιώνει τη λατρεία που έχει η Πάρκερ για την Ελλάδα, για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια. Εμείς ευχαριστούμε Κάρι!

Οι ρόλοι που δεν είναι πια υποστηρικτικοί

Οι άντρες δεν έχουν μόνο διακοσμητικό ρόλο στις ζωές τους, αλλά δεν είναι και το παν, παρόλο που όλες καταλήγουν να ζευγαρώνουν. Οι ιστορίες των παιδιών τους καταλαμβάνουν λίγο περισσότερο χώρο, εφόσον μεγαλώνουν και ψάχνουν την ταυτότητά τους. Το Τσε, το non binary άτομο με το οποίο έκανε σχέση η Μιράντα, κάνει reset και προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό του, χωρίς όμως να απολογείται για αυτό που είναι. Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι η επιστροφή της Σάρλοτ στη δουλειά και η άρνησή της να παίζει την τέλεια μαμά, που δεν έχει άλλο ρόλο. Κλείνει μία μεγάλη δουλειά (με το Sam Smith), πίνει μαργαρίτες, πετά το κινητό της και όταν επιστρέφει στο σπίτι, ενημερώνει την οικογένειά της ότι «Υπήρξα και πριν από εσάς. Ήμουν άνθρωπος με ζωή. Δεν είμαι μόνο μαμά και σύζυγος. Χωνέψτε το».

Η επιστροφή του Έινταν

Θα μου επιτρέψετε, αλλά ποτέ δεν τον συμπάθησα τον Έινταν Σο. Δεν πίστεψα ποτέ ότι είναι το καλό παιδί. Ήταν απλά ένας άντρας που ήθελε να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια και πίστευε ότι θα πείσει την Κάρι να τον ακολουθήσει, αν και ήταν ερωτευμένη με άλλον και δεν ήθελε παιδιά. Ακόμα και τώρα που επιστρέφει ως πιο χαλαρός τύπος, κάτι δεν μου αρέσει καθόλου, ειδικά σε αυτό που της ζητά να κάνει στο φινάλε. Δεν μου άρεσε ούτε ο Mr. Big και θα προτιμούσα να δω την Κάρι με έναν σύντροφο που γνωρίζει στο σήμερα, ως μία γυναίκα που ξέρει πού βρίσκεται και τι χρειάζεται. Αν είναι έτσι, να επαναφέρουμε και τον Πετρόφσκι!

Ο γλυκός αποχαιρετισμός στον Στάνφορντ

Ο ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του 1ου κύκλου, στα 57 του χρόνια. Στη σειρά, εγκατέλειψε τον σύζυγό του Άνθονι, προκειμένου να εξηγηθεί η απουσία του. Τώρα η Κάρι και ο Άνθονι μιλούν για αυτόν, και πώς αποφάσισε να γίνει μοναχός. Μία φωτογραφία του και ένα τσούγκρισμα στη μνήμη του αρκούσαν ως ένας φόρος τιμής σε έναν σπουδαίο συνεργάτη και άνθρωπο.

Η Κάρι δεν είναι πια εγωκεντρική

Η Κάρι Μπράντσο έχει χαρακτηριστεί ως εγωκεντρική, τοξική φίλη, που την ενδιέφεραν μόνο τα παπούτσια και πώς θα κατακρίνει της επιλογές της Σαμάνθα. Η Κάρι είναι πλέον 56 χρονών, έχει χάσει τον σύντροφό της αλλά συνεχίζει τη ζωή της. Γράφει βιβλία, κάνει podcast, βγαίνει ραντεβού και αποφασίζει να επιστρέψει στον πρώην της. Αποχαιρετά το διαμέρισμά της και το δίνει στη νεότερη εκδοχή της. Ένα δυναμικό κορίτσι με σγουρά μαλλιά και εξαιρετικό γούστο.

Μέσα από όλα αυτά, έχει αποκτήσει πολλή ενσυναίσθηση, στηρίζει τις φίλες της χωρίς να κρίνει, διοχετεύει την αγάπη της σε μία γάτα και σέβεται απόλυτα τον ρόλο του Έινταν ως πατέρα, χωρίς να απαιτεί χώρο στη σχέση. Ζητά συγγνώμη όταν κάνει λάθος και όπως λέει στο τέλος, αφήνει πίσω της τις προσδοκίες και απλά αφήνεται στη ζωή. Μέχρι τον 3ο κύκλο, που είναι γεγονός.