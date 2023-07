4 συμβουλές για το σεξ που πήραμε από τη δασκάλα Σαμάνθα Τζόουνς

Μερικά από τα πιο σημαντικά μαθήματα που μάς έδωσε στο Sex and the City

Εν αναμονή του cameo της Κιμ Κατράλ από τη σειρά "And Just Like That", δεν γίνεται να μην σταθούμε για λίγο στη γυναίκα που απενοχοποίησε το casual σεξ στην τηλεόραση. Η γυναίκα που είχε πολλούς ερωτικούς συντρόφους, ένιωθε φυλακισμένη στις σχέσεις, και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς γίνεται να κάνεις σεξ χωρίς να έχεις οργασμό.

Η Σαμάνθα Τζόουνς θα είναι ένα παντοτινό είδωλο, γιατί τόλμησε να μιλήσει και να δείξει όλα αυτά που μέχρι τότε ήταν ταμπού. Εμείς κρατάμε τις πιο πολύτιμες συμβουλές της.

Μην ασχολείσαι με τη γνώμη των άλλων

Αυτό μπορεί να ισχύει για τα πάντα. Να ζεις τη ζωή σου έτσι όπως νομίζεις, χωρίς να ασχολείσαι με το τι θα πουν οι φίλοι και οι συγγενείς. Όπως το να απολαμβάνεις το casual σεξ, να πειραματίζεσαι, αλλά και με το να είσαι ο αυθεντικός εαυτός σου. Preach girl!

Βάλε κι εσύ ένα χεράκι

Κυριολεκτικά μιλώντας. Η Σαμάνθα σου έδειξε ότι ο οργασμός δεν είναι ουρανοκατέβατος και είναι σημαντικό να συμμετέχεις στη διαδικασία, αφού μιλάμε για τη δική σου απόλαυση. Είτε όταν είσαι μόνη, είτε με παρτενέρ, πάρε τα πράγματα στα χέρια σου και μην περιμένεις να συμβεί κάτι μαγικά.

Πειραματίσου

Ανέβηκε σε κούνια για σεξ, θα έκανε τρίο αν της άρεσαν οι γείτονές της, μπήκε σε σχέση με γυναίκα, αν και μέχρι τότε δεν το είχε σκεφτεί και δοκίμασε κάθε πιθανή στάση. Εσύ τι περιμένεις;

Διεκδίκησε αυτό που θες και πες όχι σε αυτά που δεν θες

Απολάμβανε το σεξ, αλλά ήταν ξεκάθαρη. Αν ήταν κακό ή μέτριο, δεν επέστρεφε, γιατί δεν την ενδιέφερε να επενδύσει συναισθηματικά. Αν κάποιος ήθελε σχέση, του εξηγούσε τον τρόπο σκέψης της. Όταν κάτι δεν λειτουργούσε στο σεξ, το επικοινωνούσε (ή το δίδασκε).